Il croato Visic arriva a Monza

MONZA - Il Vero Volley Monza ha annunciato l'arrivo del palleggiatore Petar Visic che farà parte della rosa per la stagione 2022-2023. Quasi due metri di altezza, tanta qualità nelle mani ed efficacia tra servizio e muro, il palleggiatore croato, che completa il reparto della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley insieme al brasiliano Cachopa, è fresco vincitore della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di qualche settimana fa. Visic nasce a Spalato ma cresce a Kastela (città), avvicinandosi da subito alla pallavolo grazie alla passione della mamma per questo sport (ha giocato a pallavolo ma non ad alti livelli). Nella stagione 2014-2015, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, approda in prima squadra con il Mladost Ribola Kastela, vincendo tre scudetti di Croazia e una Coppa di Croazia 2018, dove viene premiato come miglior palleggiatore della manifestazione. Nel 2019-2020 viene acquistato dall’altro big club croato: l’HAOK Mladost Zagabria, vincendo 2 campionati e 2 coppe di Crozia, oltre a disputare la CEV Champions League e la CEV Cup. Proprio in quest’ultima manifestazione ha l’occasione di giocare contro la Vero Volley Monza (16esimi di finale dell’ultima stagione), venendo apprezzato dal Club brianzolo per le sue qualità. Visic fa parte della nazionale seniores croata dal 2017, con la quale ha vinto una medaglia d’oro alla Silver European League nel 2018. E’ in quest’anno però che il nuovo palleggiatore di Monza si è tolto finora più soddisfazioni con la Crozia. Dopo aver centrato il terzo posto alla Golden European League, infatti, ha guidato con le sue alzate la sua rappresentativa a vincere i Giochi del Mediterraneo 2022, battendo in Semifinale l’Italia dell’altro monzese Di Martino e in Finale la Spagna per 3-0.

LE DICHIARAZIONI -

Petar Visic: «Sono felice ed emozionato di giocare per la prima volta in SuperLega con la maglia di un grande Club come il Vero Volley Monza. Per me quella di venire in Italia è una grande opportunità di confrontarmi con i migliori giocatori del mondo, oltre ad essere una occasione di crescita come giocatore e come persona. Ho sentito grandi cose sul Vero Volley come società, sulla qualità dello staff e l’atmosfera che si respira qui. La passata stagione ho avuto l’occasione di giocare contro Monza in CEV Cup e ne ho potuto apprezzare la professionalità. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, consapevole che con il roster che sta prendendo forma abbiamo tutte le qualità per dire la nostra».



Claudio Bonati (direttore sportivo Vero Volley Monza): «Visic è un giocatore giovane e pieno di talento. Lo scorso anno lo abbiamo affrontato da avversario in CEV Cup, quando indossava la maglia di Zagabria, e ci ha fatto un’ottima impressione. Qualche settimana fa si è confermato da protagonista ai Giochi del Mediterraneo, dove ha trionfato con la sua nazionale battendo l’Italia in Semifinale. Oltre a garantirci un alto livello di qualità ed intensità in allenamento, siamo certi che saprà dare affidabilità in campo quando verrà chiamato in causa».