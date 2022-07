Siena rafforza il centro con Omar Biglino

SIENA- Torna a giocare in Superlega, dopo le due stagioni a Perugia a cui ha fatto seguito l'ultimo campionato a Motta di Livenza, Omar Biglino , che rafforzerà il reparto dei posto 3 dell' Emma Villas Aubay Siena. Con le sue otto stagioni in serie A, Omar Biglino si mette a disposizione di Coach Montagnani in questa nuova avventura nel massimo campionato.

LA CARRIERA-

Originario di Alba, il centrale piemontese ha all’attivo un’esperienza in SuperLega con Perugia quando fu chiamato a sostituire Fabio Ricci allora infortunato. Proprio a Perugia vi resta un secondo anno prima dell’ultima stagione con Motta di Livenza.

Biglino si forma nelle fila del Club Italia prima di stabilizzarsi nella Serie A2 nel biennio a Potenza Picena, poi con Massa e infine con Mondovì. Proprio nel corso della seconda stagione a Mondovì coglie l’occasione della massima serie per correre in aiuto di Coach Heynen a Perugia.

LE PAROLE DI OMAR BIGLINO-

« Giocavo a Mondovì poi verso novembre capitò l’opportunità di andare a Perugia. Purtroppo quella stagione è stata contrassegnata dalle vicende Covid ma l’anno successivo sono rimasto molto contento della riconferma. Sin dal primo momento sono stato lusingato dell’interesse ricevuto da parte di Siena. Quando qualche settimana dopo è cominciata a circolare la voce che la squadra avrebbe fatto la SuperLega ho vissuto tanto l’esaltazione per il salto di categoria quanto la preoccupazione che il club avrebbe operato altre scelte. La Emma Villas ha poi confermato il suo interesse e ne sono rimasto entusiasta. La SuperLega è un’occasione a cui non si può rinunciare. Ho le motivazioni giuste per riuscire a tagliarmi dello spazio per poter mettermi alla prova ed essere di supporto alla squadra. Sono una persona socievole, solare e sorridente, mi piace molto vivere il gruppo. In campo sono uno che lavora e che dà tutto se stesso per raggiungere certi obiettivi. Tra i nuovi compagni di squadra conosco Daniele Mazzone, all’epoca del Club Italia, e naturalmente Fabio Ricci ».