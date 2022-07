Volley - MIlano scommette sui giovani

Torino - Milano è sepre giovane. Prosegue nel solco della tradizione l’inserimento in prima squadra di due giovanissimi atleti per l’Allianz Powervolley. Federico Bonacchi e Luca Colombo farannoparte del roster di Milano per la stagione 2022-2023. Si tratta di due talenti, entrambi classe 2004, che Milano ha scelto di premiare viste le loro qualità e potenzialità. Andranno a sostituire Nicola Daldello e Matteo Staforini, che la società ha ceduto in prestito a Cisterna. Federico Bonacchi, nato a Milano l’08/04/2004, è un palleggiatore di 186 cm che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Under 19 Diavoli Powervolley e ha esordito in serie A con la squadra di A3 Gamma Chimica Brugherio. A fargli compagnia in prima squadra ci sarà Luca Colombo, nato a Milano il 14/01/2004. Colombo è un libero con eccellenti qualità. Cresciuto nelle giovanili del Volley Segrate, ha esordito in serie A con la prima squadra dei Diavoli Rosa nel campionato A3 Credem Banca la scorsa stagione. Il tecnico Roberto Piazza: «L’arrivo dei due giovani in prima squadra è la conferma che Milano vuole continuare ad avere un occhio di riguardo verso i giovani, in particolar modo verso quei giocatori che hanno la voglia e le caratteristiche tecniche per emergere.