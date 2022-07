Volley - Patry rinnova con Milano

Torino - L’Allianz Powervolley MIlano chiude, per il momento, la campagna acquisti con l’annuncio di Jean Patry, punto cardine del roster di Roberto Piazza per la nuova stagione di Superlega. Reduce dalla vittoria della Volleyball Nations League, Jean Patry è stato inoltre nominato come miglior opposto del torneo, a conferma del suo valore e del suo talento. La società del presidente Lucio Fusaro ha annunciato il prolungamento per altre due stagioni per un atleta che ha già dimostrato di contribuire concretamente alla crescita della squadra e dei suoi risultati. |«Il mio compito è quello di macinare punti, devo essere sempre più forte. È il mio ruolo che vuole questo, poi è normale che la società voglia alzare l’asticella. Continuiamo a fare dei passi in avanti, quest’anno siamo andati alla Final Four di Coppa Italia, questo significa qualcosa, cioè essere tra le quattro squadre più forti in Italia, vuol dire che siamo lì e siamo forti anche noi. È normale, soprattutto dopo la vittoria della Challenge, che la società ambisca sempre più in alto. Inoltre anche per il giocatore stesso si tratta di una bella cosa, è stimolante che la propria società abbia anno dopo anno questa visione e queste ambizioni».