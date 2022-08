Volley, Anastasi e la grande sfida Perugia

Torino - Parte lunedì prossimo l'avventura di Andrea Anastasi sulla panchina di Perugia. In realtà il tecnico italiano ha già iniziato da un po’ a lavorare, anche sul programma dei pochi bianconeri presenti per quello che concerne il primo mese di lavoro. Una partenza inevitabilmente lenta, dato il calendario delle Nazionali e lo spessore dei pezzi da novanta della squadra umbra. La vera sfida di Andrea Anastasi è quella di riuscire ad addomesticare una panchina difficilissima da reggere. Ne sanno qualcosa i migliori tecnici italiani e stranieri che si sono avvicendati nel ruolo di tecnico della Sir. Così è stato per Lorenzo Bernardi che può vantare di aver portato il team al primo scudetto, Poi il belga Vital Heynen e infine Nikola Grbic. Tutti colpevoli di non aver vinto di più, visti gli investimenti, e soprattutto di non aver vinto la Champions League. Il tema per gli umbri resta quello di riuscire a tenere insieme il gruppo e le pressioni ambientali. Iniziare con il passo giusto forse è l'unica cosa che deve fare Anastasi in questa fase per creare un costesto stimolante in cui accogliere poi i big: «Preparazione fisica, concentrata al mattino, con pesi e piscina e non tanta palla nella prima settimana, dalla seconda un po’ di beach per iniziare a saltare ed a sviluppare i fondamentali. Tutto con grande tranquillità» rimarca il tecnico mantovano. La parola chiave di Anastasi è proprio tranquillità. Un ottavo giocatore che forse è sempre mancato nello spogliatoio di Perugia.