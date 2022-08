I campioni della Top Volley in piazza

CISTERNA DI LATINA (LATINA) – Sarà una grande giornata di sport e divertimento quella organizzata a Cisterna di Latina domani, a partire dalle 21.00, su Corso della Repubblica davanti al Comando della Polizia Locale. In collaborazione con Provincia di Latina, ASC Comitato di Latina e Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, la Top Volley Cisterna scende in piazza con i suoi campioni. Verranno allestiti campi da volley e minivolley con il supporto della Marino Pallavolo e sarà l' occasione per la città per conoscere qualche volto nuovo della squadra 2022-23 in attesa degli arrivi dei giocatori impegnati con le nazionali. Appuntamento a partire dalle ore 21:00.