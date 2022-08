Volley - Alonso Arce sbarca a Piacenza

TORINO – Il centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce è sbarcato in Italia sta vivnedo la sua prima giornata da giocatore di Piacenza Dopo le visite mediche di rito, ha svolto un lavoro differenziato per recuperare al meglio dal problema al ginocchio che gli ha impedito di partecipare con la sua nazionale ai Mondiali che si stanno svolgendo in Polonia e Slovenia. Il cubano è alla sua seconda esperienza in Italia, avendo giocato nella stagione 2019-2020 a Ravenna mentre in quella successiva si è trasferito in Francia, in Ligue A, allo Chaumont allenato da Silvano Prandi. Allo Chaumont ha giocato due anni conquistando una Supercoppa francese e una Coppa di Francia. «Sono felice di essere tornato a giocare nel campionato italiano - questa la prima dichiarazione del giocatore cubano – e ancora più felice di essermi accasato in una società con grandi ambizioni e obiettivi. Qui i campioni non mancano».