Volley - Anastasi: «Perugia, la qualità ci sarà»

TORINO - Perugia è un cantiere, ancora piccolo, ma il tecnico Andrea Anastasi ci crede: «Mi è molto piaciuta l’attenzione che i ragazzi hanno messo nelle cose che avevo chiesto relative al muro ed alla difesa, in quelle situazioni sono stati bravi ed era la cosa che mi interessava maggiormente». E' questo il bilancio dei allenamenti congiunti svolti con San Giustino. Si è visto Wilfredo Leon, ancora imballato per troppo giù di allenamento, si è visto un gruppo di otto giocatori che aspetta la fine dei Mondiali per tornare a lavorare in gruppo. Lo conferma Anastasi: «È chiaro che abbiamo bisogno di giocare. Si è visto in questi due primi test che non abbiamo praticamente ritmo con Wilfredo Leon, che sta iniziando adesso e che giustamente sarà al 30% del suo potenziale. Quelle con San Giustino sono state due buone opportunità, abbiamo controllato il numero dei salti e sono contento in generale del lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Poi per il resto so che ci sono delle imperfezioni che andranno curate ed allenate quando avremo tutti i ragazzi qua a disposizione. È difficile allenarsi in sette o in otto tutti i giorni, abbiamo bisogno di fare qualità in allenamento e non riusciamo proprio per il numero limitato di atleti. Però è importante farsi trovare pronti, tra poco i mondiali finiranno, inizieranno ad arrivare i ragazzi dalle varie nazionali ed un po’ alla volta metteremo tutto a posto». La scomessa è quella di riportare Perugia a vincere e farlo in fretta lasciandosi alle spalle le delusioni dello scorso anno.