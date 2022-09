Volley, Perrin: un pieno di esperienza per Verona

TORINO – Porta in dote una grande esperienza internazionale, fra Turchia, Polonia, Cina, Brasile e Russia. Un autentico giramondo del volley, John Gordon Perrin, che non è nuovo nemmeno al campionato italiano. Nella stagione 2015/16 ha vestito la maglia del Volley Piacenza, ora è pronto a indossare quella gialloblù di WithU Verona, portando con sé anche le esperienze olimpiche a Rio 2016 e Tokyo 2020 con la maglia del Canada. «Torno in SuperLega per mettermi alla prova e per mettere la mia esperienza a disposizione di una squadra giovane e ricchissima di talento. Per me è una grande opportunità lavorare con coach Stoytchev, abbiamo degli obiettivi chiari e stiamo già lavorando al 100% perché questa fase è fondamentale per prepararci, anche a livello mentale. Affronteremo squadre abituate a vincere a livello internazionale e campioni di livello assoluto, ma daremo filo da torcere a tutti».