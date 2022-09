Denis Kaliberda torna in Italia, giocherà a Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Denis Kaliberda torna per l'ennesima volta nella nostra Superlega, vestirà nella prossima stagione la maglia della Top Volley Cisterna. Il trentaduenne schiacciatore ucraino di passaporto tedesco ha già potuto scendere in campo con i nuovi compagni nell'amichevole sostenuta quest'oggi dalla formazione di Soli contro la Cave Del Sole Lagonegro (vinta 4-0 dai pontini ndr.). Denis in Italia ha già giocato a Vibo, Piacenza, Perugia, Civitanova e Modena. Nel mezzo alcune stagioni molto positive in Polonia e Turchia. Nelle ultime stagioni era tornato in Germania per difendere i colori dello Sport-Club Charlottenburg, formazione nella quale aveva mosso i primi passi da pallavolista. Per lui anche una lunga militanza in nazionale con la quale ha conquistato un bronzo mondiale ed un argento europeo.