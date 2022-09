Volley - Lagumdzija, un martello per Modena

TORINO – Modena ha un nuovo martello per inseguire le sue ambizioni. Il nuovo opposto è Adis Lagumdzija. Bosniaco con passaporto turco che ha fatto bene a Milano e Piacenza. Le ambizioni sono quelle della nuova Modena, quella del dopo Catia Pedrini. E’ una Modena che ha mantenuto al comando il Direttore Generale di Modena Volley Andrea Sartoretti e che punta ad inseguire un posto di prestigio lasciandosi alle spalle le delusioni dell’anno passato quando con tanti big (Nimir, Leal) non raccolse i frutti sperati. Le incertezze di inizia estate hanno lasciato il posto ad una nuova proprietà che punta al territorio e al seguito della città. Siamo pur sempre nella capitale del volley e i quarti di nobiltà pesano sempre. Adis Lagumdzija avrà il compito i far dimenticare lo schiacciatore olandese volato in Turchia: «Voglio dimostrare quello che so fare in un ambiente così importante come Modena – così si presenta il giocatore - Al Mondiale con la mia Turchia siamo andati bene, l’Italia ha giocato con molto cuore e ha meritato di vincere. Il mio ruolo in qualità di opposto è quello di attaccare tanti palloni e sono pronto a farlo anche qui al PalaPanini, ho parlato con Giani e abbiamo le idee molto chiare su quello che dobbiamo fare quest’anno. Siamo una squadra molto giovane, con l’esperienza di Bruno ed Earvin Ngapeth a guidarci possiamo fare grandi cose». Ecco la scommessa a cui è votata Modena nella prossima stagione. Da una parte l’esperienza di due giocatori bandiera per tutto il popolo gialloblù, dall’altra un gruppo di giovani che cercano un palcoscenico importante per lanciarsi.