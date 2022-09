Volley - Piacenza e Milano, sarà duello per il quarto posto

TORINO - Piacenza presenta i suoi gioielli e pensa al salto di qualità. Oggi la società emiliana ha presentato lo schiacciatore Yoandy Leal, cubano di nazionalità sportiva brasiliana, recente medaglia di bronzo e premiato come migliore schiacciatore ai recenti Mondiali. Giocatore di grande esperienza ha vissuto da protagonista i trionfi di Civitanova, quella targata Fefè De Giorgi, e viene da un anno senza soddisfazioni a Modena. Quindi la fame sarà grande. E la società emiliana ha dato il massimo per costruire una squadra ad alto contenuto di qualità. E' arrivato in biancorosso RobertLandy Simon, il brasiliano Lucarelli, Yuri Romanò rneo campione del mondo con l'Italia. Questa è Piacenza e le ambizioni sono altissime. A guidare il gruppo ci sarà Lorenzo Bernardi, confermato sulla panchina piacentina, per far fare un passo in avanti vincente a società e squadra. Mister secolo lo ha ben presente: «A inizio stagione non giocheremo con i tre schiacciatori, vista l'indisponibilità di Lucarelli ma è presto per parlare di ruoli. La cosa importante è che ogni giocatore abbia ben in testa gli obiettivi finali. Avremo solo due settimane per lavorare al completo - racconta il tecnico -e questo è il rovescio della medaglia di avere tanti campioni nella rosa. Non avremo l'amalgama giusta nelle prime uscite ma confido nella capacità e nella determinazione di ogni singolo giocatore per superare eventuali difficoltà. Leal è un giocatore molto forte in attacco, vedremo di utilizzarlo al meglio magari anche dalla seconda linea». Così si presenta Piacenza alla gran corsa per occupare un posto tra le migliori quattro del campionato. Perugia, Civitanova e Trento sembrano inarrivabili. Modena è alla ricerca di una sua nuova identità. Sul cammino di Piacenza però c'è MIlano he porta avanti un progetto dettato dalla filosofia opposta a quella degli emiliani. Milano ha scelto la crescita graduale e ora si sente prota a spiccare il volo. Il duello per la quarta piazza è già iniziato.