Volley - Il giovane Lawrence per Milano

TORINO – Milano piazza un gran colpo: arriva il nuovo opposto portoricano che arricchisce di una pedina importante la batteria di attaccanti nel ventaglio di possibilità dell’allenatore Piazza. Klistan Lawrence, nato a Cuba il 07/01/2003, approda all’ombra della Madonnina dopo essere stato la prima scelta nell High School per i college americani la scorsa primavera. L’estate appena passata, proprio con la maglia del Porto Rico, ha disputato i Giochi Panamericani, la Coppa Panamericana ed infine ha assaporato l’atmosfera dei Mondiali, essendo protagonista di una bella crescita che non si è lasciata sfuggire la società del presidente Lucio Fusaro. Giocatore dalle importanti qualità fisiche, il suo approdo a Milano permetterà di avere come vice Patry un grande interprete del ruolo. Muscoli, tecnica ed gioventù sono le doti che Klistan porta in dote a Milano. Il ds Fabio Lini è convinto della scommessa e delle potenzialità del giocatore portoricano: «Ci abbiamo pensato molto, l’abbiamo visionato tutto il periodo della preparazione perché con lui chiudiamo l’ultima slot degli spazi extracomunitari per cui la società ha fatto una riflessione importante: il ragazzo ha delle qualità atletiche di prima fascia, lavoreremo per creargli un bagaglio tecnico il più possibile ampio e completo».