Padova batte Modena al tie break

PADOVA- Nel secondo posticipo della prima giornata di Superlega grande prova di di Padova, che batte Modena al termine una partita dalle mille emozioni. Due volte avanti i bianconeri, ma non basta: decisivo il tie break. MVP Takahashi con i suoi 17 punti (57% in attacco) e fondamentale nei momenti decisivi. Primi 2 punti per Padova, che ora si proietta verso un’altra sfida di alto profilo contro Civitanova.

In avvio una Padova aggressiva sfrutta le opportunità e costringe Giani al time out dopo un attacco in diagonale di Asparuhov (8-4). Modena si aggrappa alle bordate di Lagumdzija e Ngapeth e rimane a contatto fino ad agguantare il pari a quota 15. Stavolta è Cuttini a fermare il gioco. Gli ospiti provano a scappare, ma una grande diagonale di Takahashi impatta sul 21-21. Nel finale funziona il tandem Asparuhov – Takahashi (24-22), ma è Saitta con un attacco di seconda a chiudere a favore dei bianconeri il primo parziale.

Nel secondo set gli ospiti scappano fin dalle prime battute, riuscendo sempre a mantenere un vantaggio rassicurante. Sul 18-12 a favore di Modena coach Cuttini fa esordire Guzzo e Gardini, ma la musica non cambia e i canarini tengono sotto controllo il parziale fino al definitivo 25-16, scaturito da un attacco in pipe di Rinaldi.

I bianconeri riprendono a giocare come avevano iniziato la gara, con buone risposte in difesa e a muro e raggiungono il massimo vantaggio (15-10) e Giani ferma il gioco. La risposta di Modena non si fa attendere: un gran turno al servizio di Rinaldi (condito da 2 ace) rimette tutto in equilibrio (-1). I padroni di casa rimettono la freccia con una serie di vincenti di Takahashi e Petkovic (23-16) e riescono ad incassare la terza frazione (25-17).

Nel quarto parziale la pressione degli ospiti mette in difficoltà i ragazzi di Cuttini, che chiama time out sul -4 (2-6). Padova tiene, Saitta smista bene il gioco sfruttando tutti i suoi schiacciatori (17-18), ma un attacco sbagliato da Petkovic impone al coach bianconero il secondo time out (17-20). Il muro di Crosato rimette tutto in discussione, ma in un finale tiratissimo la spunta Modena (23-25).

Nel corso del tiebreak il muro patavino si fa sentire (8-3) e Giani interrompe il match. I gialloblù premono, il muro di Stankovic e il successivo mani out rimettono il set in parità (9-9). I bianconeri guadagnano tre match point e con Petkovic fanno esplodere la Kioene Arena: 15-11 definitivo e primi punti in tasca per la nuova Pallavolo Padova.

I PROTAGONISTI-

Davide Saitta (Pallavolo Padova)- « Se giochiamo da squadra possiamo ottenere risultati come oggi. Abbiamo fatto bene, dando tutti noi stessi e siamo felicissimi. Sappiamo quale livello dobbiamo tenere per toglierci delle soddisfazioni, Il campionato sarà lungo e difficile, ma è stato un buon inizio ».

Andrea Giani (Allenatore Valsa Modena)- « Sappiamo che abbiamo problemi in ricezione. Ci vorrà un po' di tempo per metterla a posto, abbiamo due giocatori che devono raggiungere il livello ottimale ma guardiamo anche gli aspetti positivi, abbiamo una battuta che fa male che ci permette di colmare il gap che abbiamo in altri fondamentali. Dobbiamo essere bravi nella gestione di alcune situazioni in attacco. Resta il rammarico per come è andato il tie break nel quale abbiamo recuperato un sacco di punti ma poi sprecato palle break importanti. Abbiamo commesso due errori in attacco diretti, in queste palle qui dobbiamo migliorare. Andiamo step by step, siamo all’inizio della stagione e sappiamo che dovremo fare passi importanti per essere veramente competitivi ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – VALSA GROUP MODENA 3-2 (25-22, 16-25, 25-17, 23-25, 15-11)

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 3, Asparuhov 10, Canella 3, Petkovic 27, Takahashi 17, Crosato 9, Lelli (L), Zenger (L), Desmet 0, Zoppellari 0, Gardini 0, Guzzo 1. N.E. Cengia, Volpato. All. Cuttini.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 4, Ngapeth 20, Stankovic 6, Lagumdzija 19, Rinaldi 12, Krick 7, Gollini (L), Sala 0, Rossini (L), Pope 1, Sanguinetti 0. N.E. Malavasi, Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Brancati, Piperata.

NOTE – durata set: 31′, 23′, 27′, 30′, 19′; tot: 130′.