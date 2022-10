Perugia, senza Leon, supera nettamente Monza

PERUGIA- Convincente prestazione della Sir Safety Susa Perugia nell'esordio in campionato di Superlega davanti al pubblico del Pala Barton. Pur priva di Leon, sostituito da Plotnytskyi, la squadra di Anastasi (il tecnico è tornato su una panchina italiana dopo 17 anni) ha disputato una partita convincente che ha fruttato un netto 3-0 (25-19, 25-21, 25-18) contro una Vero Volley Monza ancora in rodaggio.

I Block Devils impongono il proprio ritmo di gioco con qualità partendo dal servizio (7 ace), passando per un sideout efficace e finendo con un contrattacco su altissime percentuali 56% di efficacia). Situazioni di gioco consentono ai padroni di casa di condurre, con l’eccezione delle fasi iniziali del secondo set, sempre le operazioni nel punteggio al cospetto di una Vero Volley che comunque ha dimostrato qualità negli interpreti (Grozer e Davyskiba su tutti) e nel sistema di gioco.

Numeri, con l’eccezione del muro (6 per parte), che confermano l’andamento del match con Perugia che batte meglio (7 ace contro 2), riceve meglio (61% di positiva contro 48%) ed attacca meglio (57% contro 46%) di Monza

Tre in doppia cifra in casa Sir Safety Susa: l’opposto Rychlicki (best scorer del match con 16 punti), lo schiacciatore Semeniuk (10 punti con il 90% in attacco) e l’Mvp della partita Plotnytskyi che ne mette 12 con giocate sopraffine che infiammano il PalaBarton. 7 a testa per il duo centrale Russo-Solè, Giannelli dirige l’orchestra da par suo e piazza 2 muri vincenti, Colaci (86% in ricezione) dà la consueta consistenza in seconda linea.

Anastasi parte con Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Solè e Russo centrali, Semeniuk e Plotnytskyi schiacciatori e Colaci libero.Eccheli schiera Visic-Grozer, Beretta e Galassi al centro, Davyskiba e Maar in banda e Federici libero.

Russo in primo tempo fa subito il break (2-0). Il muro di Beretta pareggia a quota 3. Bomba in diagonale di Plotnytskyi e di nuovo +2 Perugia (7-5). Ace di Rychlicki (9-6). Showtime al PalaBarton con Giannelli che smarca Rychlicki (11-7). Beretta dimezza (11-9). Ha il braccio caldo Rychlicki e fa ripartire i suoi (13-9). Muro a tre ospite a bersaglio (16-14). Ace di Plotnytskyi (19-15). Alyro break per Perugia con il maniout di Semeniuk (22-17). Solè porta Perugia al match point (24-19). Chiude subito Rychlicki (25-19).

Secondo parziale con Monza avanti con un incisivo Davyskiba (3-5). Ace di Rychlicki e parità (6-6). Fuori Maar, vantaggio Perugia (10-9). Controsorpasso Vero Volley con il muro (10-11). Il nastro sende imprendibile il servizio di Semeniuk (12-11). Muri vincenti di Plotnytskyi e Russo (15-12). Ancora il centrale palermitano, stavolta in contrattacco (17-13). Grande giocata di Semeniuk, poi ace straordinario di Plotnytskyi (20-14). Muro di Beretta, poi contrattacco di Szwarc (22-19). Perugia non si scompone e con il muro di Rychlicki arriva al set point (24-19). Al terzo tentativo chiude Solè (25-21).

Terzo set con Monza avanti dopo il primo tempo di Galassi (3-4). L’ace di Rychlicki capovolge (7-6). Out Grozer (8-6). La pipe di Maar pareggia (8-8). Il muro di Perugia ferma due volte Grozer (11-8). I due Kamil, Semeniuk e Rychlicki, lanciano Perugia (16-11). Due magie di Plotnytskyi (20-13). Ace di Rychlicki (22-14). Monza accorcia (23-18). Semeniuk porta i suoi al match point (24-18). L’errore di Szwarc chiude la contesa (25-18).

I PROTAGONISTI-

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo giocato una buona partita. Non tutto perfetto ovviamente, era la prima giornata e ci sono state delle imperfezioni tecniche, ma come squadra abbiamo lottato insieme dal primo all’ultimo pallone e questo è importante. All’inizio del secondo set abbiamo avuto un momento di difficoltà, siamo stati bravi ad uscirne trovando il nostro ritmo. La mia prova? Devo lavorare su palla alta, ma tutto sommato ha giocato una buona gara. Ringrazio il coach che mi ha dato questa chance, era importante per me e sono contento ».

Thomas Beretta (Vero Volley Monza )- « Sì un po' di rimpianti, nonostante il risultato, li abbiamo, visto che ci sono tante cose positive che abbiamo fatto, soprattutto nel prologo di secondo e terzo set. Perugia è stata brava a rientrare nelle fasi centrali e non siamo riusciti a stopparli. La base da parte nostra c'è: dobbiamo riuscire a mantenere le cose positive, consapevoli che dall'altra parte c'era una squadra che quando spinge è difficile da contenere. Questa per noi era una gara per capire che squadra siamo. Ora ci aspetta il lavoro in palestra sulle cose che meno hanno funzionato: sono certo che ci faremo trovare pronti al derby contro Milano ».

IL TABELLINO-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Semeniuk 10, Solé 7, Rychlicki 16, Plotnytskyi 12, Russo 7, Piccinelli (L), Ropret 0, Colaci (L). N.E. Herrera Jaime, Cardenas Morales, Mengozzi, Resende Gualberto, Leon Venero. All. Anastasi.

VERO VOLLEY MONZA: Visic 2, Davyskiba 8, Galassi 2, Grozer 12, Maar 10, Beretta 7, Pisoni (L), Pirazzoli (L), Szwarc 2, Federici (L), Magliano 0, Marttila 1, Mariani 0. N.E. Di Martino. All. Eccheli.

ARBITRI: Florian, Lot.

NOTE – durata set: 29′, 29′, 31′; tot: 89′.

MVP : Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)

SPETTATORI : 2.448