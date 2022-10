Padova firma l'impresa a Civitanova. Successi per Perugia e Modena

ROMA- Superlega che continua a stravolgere i suoi valori anche nella seconda giornata. Nelle partite di questa sera cadono in casa i Campioni d’Italia Cucine Lube Civitanova, battuti in casa dalla sorprendente Padova dopo 27 anni. Gli uomini di Cuttini bissano il successo al tie break su Modena della settimana scorsa; e ancora la Gas Sales Bluenergy Piacenza che incappa sulla voglia di riscatto della stessa Valsa Group Modena che la batte in quattro set. Nel pomeriggio la vittoria sicura della Sir Safety Susa Perugia, grande che non traballa, sul campo dell Emma Villas Aubay Siena, e della Top Volley Cisterna sulla Gioiella Taranto che da ai pontini il primo posto della classifica a punteggio pieno. Nelle gare di ieri l’Allianz Milano si è riscattata vincendo il derby sul campo della Vero Volley Monza mentre l’Itas Trento si è arresa in cinque set su la WithU Verona che ha trovato in Sapozhkov un protagonista straordinario.

TUTTE LE SFIDE-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA- SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

Torna con tre punti dalla vicina Siena la Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils si impongono non senza sofferenze in quattro set con coach Anastasi che ha operato un’ampia rotazione negli uomini in campo e con i padroni di casa della Emma Villas Aubay autori di una prova di spessore tecnico e caratteriale.

Perugia ha la meglio soprattutto con i fondamentali del servizio e dell’attacco, quelli che alla fine fanno la differenza con i bianconeri più efficaci sia dai nove metri (10 ace contro i 3 di Siena) sia sotto rete (56% contro 41%).

È Leon il miglior realizzatore bianconero. Il capitano ne mette 21 col 62% in attacco e 5 ace. Il titolo di Mvp va però, come già nella prima giornata, al mancino ucraino Plotnytskyi che infila un’altra prestazione regale con 20 punti a referto, 2 ace, 2 muri ed il 76% sotto rete. Esordio stagionale, oltre che per Leon, anche per il brasiliano Flavio (8 punti con 2 muri), per il cubano Herrera (7 palloni vincenti) e per Alessandro Piccinelli che ha guidato la seconda linea dei suoi. Menzione, sia per la gestione della fase offensiva che per il tabellino finale (6 punti con 1 ace, 3 attacchi e 2 muri), per il regista Giannelli, acclamatissimo a fine match dal pubblico presente.

Restano dunque a punteggio pieno dopo due giornate i Block Devils. Martedì si torna al lavoro al PalaBarton per preparare il prossimo match, la terza di Superlega in programma sabato sera a Pian di Massiano contro l’arrembante Verona che vanta già, in questo avvio di stagione, gli scalpi importanti di Piacenza e Trento.

Cambia assetto Anastasi rispetto alla prima giornata inserendo in sestetto Herrera, Flavio, Leon e Piccinelli. Primo break della partita con il muro di Solè ed il contrattacco di Leon (2-4). Siena torna in parità dopo l’errore in attacco di Herrera (7-7). Pinali in contrattacco manda Siena a condurre (8-7). Una magia di Plotnytskyi pareggia (8-8). Altro muro di Solè, avanti Perugia di uno (10-11). Herrera miete vittime al servizio (11-14). Siena torna di nuovo a contatto con il muro di Mazzone (14-15). Un altro muro a tre dei padroni di casa su Herrera vale la parità (16-16). Doppio muro vincente di Plotnytskyi (16-19). Mette anche l’ace il mancino ucraino (17-21). Perugia arriva al set point (18-24). Chiude Herrera al secondo tentativo (19-25).

Muro di Mazzone in avvio di secondo set (3-2). Herrera capovolge in contrattacco (4-5). Ace di Leon (5-7). Muro di Biglino e parità (7-7). Fuori Herrera (8-7). Sic riscatta subito il mancino cubano (8-8). Muri di Van Garderen e Mazzone, Siena prova a scappare (14-11). Ace di Petric, poi Mazzone (16-11). Dentro Rychlicki. Altro break dei padroni di casa con Van Garderen (18-12). Dentro anche Semeniuk e Russo. Muro di Pinali (21-14). Ace di Giannelli, poi maniout di Plotnytskyi (21-17). Pinali di forza (22-17). Semeniuk con il pallonetto, poi muro a tre su Pinali (22-20). In rete il servizio di Plotnytskyi (23-20). Muro di Mazzone, set point Siena (24-20). Chiude subito ancora Mazzone (25-20).

Ace di Plotnytskyi nelle fasi iniziali del terzo parziale (2-2). Muro su Leon (4-2). Muro di Russo (4-4). Due in fila, attacco e muro, di Giannelli (6-7). Invasione del muro toscano (6-8). Ancora Giannelli (7-9). Petric pareggia a quota 10. Mazzone manda avanti i suoi (11-10). Punto rocambolesco conquistato da Siena (13-11). Out Pinali, parità (14-14). Ace di Ryhclicki, poi Leon (14-16). Ace di Leon (15-18). Ace di Van Garderen (18-19). Plotnytskyi mantiene il break di vantaggio per Perugia (19-21). Ancora l’ucraino (20-23). La coppia leon-Russo forma Pinali e Perugia arriva al set point (20-24). Chiude Rychlicki (21-25).

Bianconeri avanti nel quarto con il turno al servizio di Leon (2-4). Petric pareggia a quota 5. Due in fila di Plotnytskyi (5-7). Non passa Flavio (7-7). Ace di Mazzone (8-7). Russo capovolge (9-10). “Single wall” di Giannelli (11-13). Ace di Leon, poi invasione di Pinali (11-15). Muro vincente di Flavio (12-17). Fuori il primo tempo del centrale brasiliano, poi fallo di Piccinelli (15-17). Giannelli fa girare i suoi (15-18). Primo tempo perentorio di Flavio, poi murone di Rychlicki (16-20). Tocca l’asta l’attacco di Van Garderen (16-21). Fuori l’attacco di Petric, match point Perugia (18-24). La chiude Russo (19-25).

I PROTAGONISTI-

Nemanja Petric (Emma Villas Aubay Siena)- « Abbiamo visto un bello spettacolo, c'è stata una grande atmosfera. Abbiamo sofferto un po' in ricezione, sappiamo che Perugia ha delle qualità eccellenti al servizio. Per me nel sistema muro-difesa ci siamo comportati piuttosto bene, abbiamo fatto dei progressi rispetto alla gara d'esordio contro Trento. Io ho tanta fiducia, ritengo che con questo gruppo potremo toglierci delle belle soddisfazioni ».

Flavio Gualberto (Sir Safety Susa Perugia)- « Ero emozionato all’inizio per la mia prima partita con la maglia della Sir. Abbiamo vinto una gara importantissima per noi, la seconda in Superlega. Stiamo crescendo, possiamo e dobbiamo farlo ancora, abbiamo bisogno di un po’ di tempo per trovare l’intesa tra di noi ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3 (19-25, 25-20, 21-25, 19-25)

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 1, Van Garderen 10, Biglino 1, Pinali 12, Petric 15, Mazzone 14, Pereyra 1, Bonami (L), Raffaelli 0, Pinelli 0. N.E. Ricci, Ngapeth, Pochini, Fontani. All. Montagnani.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 6, Plotnytskyi 20, Resende Gualberto 8, Herrera Jaime 7, Leon Venero 21, Solé 4, Ropret 0, Piccinelli (L), Rychlicki 8, Semeniuk 1, Russo 4. N.E. Colaci, Cardenas Morales, Mengozzi. All. Anastasi.

ARBITRI: Luciani, Mattei.

NOTE - durata set: 27', 31', 30', 31'; tot: 119'.

Mvp: Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)

Spettatori: 2.117.

CUCINE LUBE CIVITANOVA-PADOVA-

Impresa storica della Pallavolo Padova che batte a domicilio la Lube Civitanova Campione d’Italia in carica. Una vittoria contro i biancorossi che mancava dal 2004, e addirittura dal 1995 in terra marchigiana. Takahashi eletto MVP per il secondo match consecutivo (22 punti, 55% in attacco e 2 muri) mentre Petkovic si conferma miglior realizzatore della serata con 23 punti.

L’equilibrio iniziale è interrotto da Padova, che con Desmet in battuta (3 ace) firma il primo allungo (13-8) e Blengini ferma il gioco. Al rientro la Lube riduce il gap, ma i bianconeri non si fanno intimorire e riescono a rimettere la testa avanti (17-12). Dopo un attacco out di Takahashi, Cuttini chiama il time out, ma i padroni di casa completano la rimonta impattando a quota 19. Nel finale punto a punto ha la meglio Padova, che in contrattacco chiude sul 25-23.

Nel secondo set i padroni di casa partono forte e mettono in difficoltà la ricezione di Padova, che fatica a trovare soluzioni vincenti per accorciare nel punteggio (12-8). I biancorossi mantengono 4 punti di vantaggio e, dopo l’ace di Zaytsev che vale il +5, coach Cuttini è costretto a interrompere il match (18-13). Petkovic al servizio prova a non far scappare la Lube, ma Bottolo rende vano ogni sforzo padovano e contribuisce a riportare la sfida in parità (25-20).

Alla ripresa i bianconeri infilano un parziale di 5-0, con Asparuhov in battuta che manda in crisi la difesa di Civitanova. I bianconeri rimangono aggressivi: Petkovic e Takahashi variano molto in attacco e Blengini prova a mischiare le carte inserendo Yant per Bottolo (15-10). Padova è precisa e abile a non commettere sbavature che potrebbero far accorciare la Lube e incassa anche il terzo set (25-20) dopo un primo tempo di Canella.

In avvio di quarto parziale c’è la reazione della squadra di Blengini. De Cecco orchestra le manovre offensive dei suoi e Padova cala leggermente di intensità. Si procede con la Lube che mantiene un vantaggio rassicurante che gli ospiti non riescono a ridurre. Zaytsev in battuta dà la spallata decisiva al set (22-15) che si chiude con l’attacco fuori di Crosato.

Nel quinto set subito break Lube e contro break Padova. I bianconeri ritrovano solidità in difesa e a muro e vanno al cambio campo sul +3 dopo un attacco di seconda di Saitta (8-5). Il primo tempo di Canella fa allungare i bianconeri (12-8), il pallonetto di Petkovic regala 4 match point a Padova che riesce a chiudere 15-12, battendo la Lube a Civitanova 27 anni dopo l’ultima volta.

I PROTAGONISTI-

Marco Volpato (Pallavolo Padova)- « Sono contento di essere tornato dopo un infortunio fastidioso che mi ha tenuto lontano dai campi per un po’ di tempo. Oggi abbiamo fatto un’impresa, in 11 stagioni a Padova non avevo mai battuto la Lube, sono felicissimo. Per costruire la salvezza servono partite come questa, ora ci godiamo la vittoria e poi inizieremo a lavorare per Cisterna ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « C’è da lavorare! Gioco opposto da una settimana e mezzo, quindi devo migliorare i miei colpi. C’è tempo e saliremo tutti di livello! Sono ottimista per la sfida di domenica contro Modena! Ci rifaremo! ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – PALLAVOLO PADOVA 2-3 (23-25, 25-20, 20-25, 25-16, 12-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Garcia Fernandez 6, D’Amico (L), Balaso (L), Zaytsev 17, Chinenyeze 13, Nikolov 12, Diamantini, Gottardo, De Cecco, Anzani 5, Bottolo 19, Yant Herrera 1. N.E. Sottile, Ambrose. All. Blengini.

PALLAVOLO PADOVA: Gardini, Canella 8, Zoppellari, Saitta 3, Volpato 1, Petkovic 21, Zenger (L), Takahashi 22, Desmet 8, Crosato 7, Asparuhov 8. N.E. Cengia, Guzzo, Lelli. All. Cuttini.

ARBITRI: Zavater, Verrascina.

NOTE – durata set: 30′, 28′, 30′, 28′, 18′; tot: 134′.

MVP: Ran Takahashi (Pallavolo Padova)

Spettatori: 1730

VALSA GROUP MODENA-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

La Valsa Group Modena vince la sfida contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza con una prova di squadra maiuscola. Il pregara è emozionante con la società e la curva di Modena Volley che hanno tributato un lunghissimo applauso alla memoria di Alfredo Barbieri, tifoso gialloblù storico scomparso nelle scorse ore e Bruno Mossa De Rezende che ha consegnato alla famiglia di “Alfred” la maglia con la dedica di tutta la squadra. Modena parte col sestetto formato da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi in posto 4, Stankovic-Krick al centro e Gollini libero. Piacenza risponde con Brizard-Romanò regista e opposto, Leal-Recine schiacciatori, Simon-Caneschi centrali e Scanferla libero. Avvio equilibrato con Modena che cerca di tenersi davanti con un ottimo Rinaldi, 11-9. A metà set arriva il doppio ace di Lagumdzija, 17-12. Piacenza prova ad accorciare infilando qualche break, ma i gialloblù chiudono il parziale sul 25-21. Nel secondo set Piacenza parte meglio, 0-5, poi Modena riparte trascinata da Lagumdzija, 7-13. Nel finale di set gli ospiti non concedono spazi per la rimonta e portano la gara in pareggio col 15-25. Nel terzo set Modena parte avanti ma Piacenza ricuce subito, 7-7. Il parziale prosegue con le squadre appaiate per tutta la parte centrale, 19-19. Nel finale arriva però l’allungo modenese fino al 23-19 che poco dopo si concretizza nel 25-22 definitivo. La squadra di Giani approccia bene anche il quarto ma Piacenza rimane attaccata, 6-6. L’ace di Bruno crea un break di vantaggio, 10-8, ma Piacenza ritrova subito la parità sul 10-10. Nella parte centrale del set è Modena ad allungare, 15-11 col muro di Rinaldi. Modena non molla e amplia ancora il vantaggio, 22-16 col muro di Pope. Piacenza non molla e si riporta sotto, 23-22, ma Modena chiude i conti 25-23 facendo impazzire il PalaPanini.



I PROTAGONSTI-



Adis Lagumdzija (Valsa Group Modena)- « È incredibile giocare e vincere con la maglia di Modena in questo Palazzo, ci siamo rialzati dopo la sconfitta di Padova e lo abbiamo fatto bene, abbiamo lavorato tanto e i frutti stanno arrivando, continuiamo il nostro percorso ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Di lavoro da fare ne abbiamo ancora tanto, la squadra in certi momenti della partita si perde, dobbiamo ritrovare le nostre certezze tecniche ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1 (25-21, 15-25, 25-22, 25-23)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 4, Pope 1, Gollini (L), Sanguinetti, Stankovic 6, Ngapeth 16, Sala, Krick 8, Lagumdzija 21, Rossini (L), Rinaldi 11. N.E. Bossi, Salsi, Malavasi. All. Giani.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Basic 3, Recine 5, Gironi, Brizard 5, Leal 15, Scanferla (L), Simon 10, Romanò 20, Caneschi 7, De Weijer. N.E. Santos De Souza, Hoffer. All. Bernardi.

ARBITRI: Cesare, Caretti.

NOTE - durata set: 25', 22', 28', 30'; tot: 105'.

MVP: Adis Lagumdzija (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3143

I RISULTATI-

Top Volley Cisterna - Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-20, 25-16, 28-26)

Emma Villas Aubay Siena - Sir Safety Susa Perugia 1-3 (19-25, 25-20, 21-25, 19-25)



Cucine Lube Civitanova - Pallavolo Padova 2-3 ( 23-25; 25-20; 20-25; 25-16; 12-15)



Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 ( 25-21: 15-25; 25-22; 25-23)

Vero Volley Monza - Allianz Milano 2-3 (25-23, 25-23, 20-25, 23-25, 11-15) Giocata ieri



WithU Verona - Itas Trentino 3-2 (23-25, 27-25, 25-20, 28-30, 17-15) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Top Volley Cisterna 6, Sir Safety Susa Perugia 6, WithU Verona 4, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Cucine Lube Civitanova 4, Pallavolo Padova 4, Valsa Group Modena 4, Allianz Milano 2, Gas Sales Bluenergy Piacenza 1, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0, Gioiella Prisma Taranto 0.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 15 Ottobre 2022, ore 20.30-

Sir Safety Susa Perugia - WithU Verona



Domenica 16 Ottobre 2022, ore 15.30-

Allianz Milano - Emma Villas Aubay Siena



Domenica 16 Ottobre 2022, ore 18.00-

Cucine Lube Civitanova - Valsa Group Modena



Gioiella Prisma Taranto - Vero Volley Monza



Domenica 16 Ottobre 2022, ore 20.30-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Itas Trentino



Top Volley Cisterna - Pallavolo Padova