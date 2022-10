La 3a giornata si apre con Perugia-Verona

ROMA- Nel fine settimana la Superlega vivrà la terza giornata di andata della Regular Season. Dopo i primi due turni hanno portato al comando a punteggio pieno la sorprendente Cisterna di Fabio Soli e Perugia. Sarà proprio la squadra di Anastasi ad inaugurare il turno sabato sera alle 20.30 osiptando al Pala Barton la soprendente Verona reduce da due vittorie al tie break. Programmazione inedita per la SuperLega su Rai Sport: due gare consecutive in diretta domenica, alle 18.00 e alle 20.30.

Nell’anticipo di sabato, alle 20.30, la Sir Safety Susa Perugia, finora a punteggio pieno, vuole la terza vittoria di fila in campionato, ma tra le mura amiche del PalaBarton deve fare i conti con il dinamismo e la caparbietà della WithU Verona che, dopo aver messo il naso avanti nel finale concitato di Piacenza, si è ripetuta in casa contro Trento, sempre al fotofinish. Un match dai contenuti garantiti. Nella partita n. 100 di Aleks Grozdanov in Regular Season, gli scaligeri si presentano con il recordman Maksim Shapozhkov, 39 punti nell’ultima di campionato, e ritrovano tre ex da avversari, ovvero Massimo Colaci, Stefano Mengozzi e Sebastian Solè. Wilfredo Leon è a 1 ace dai 400 in carriera, Luca Spirito a 2 block dai 200.

Dopo il flop al via della stagione, l’Allianz Milano ha saputo rialzarsi in rimonta al tie break in una partita speciale, il derby esterno nell’Arena contro Monza. Domenica, alle 18.00, i meneghini vogliono togliersi altre soddisfazioni con la matricola Emma Villas Aubay Siena, ancora a secco nella massima serie dopo il ritorno nell’Olimpo della pallavolo grazie all’acquisizione del titolo di Reggio Emilia. A confronto l’ottava e l’undicesima forza del torneo, separate da sole due lunghezze e protagoniste di una vittoria per parte negli unici due precedenti. Un ex a testa in campo: Yuki Ishikawa e Nemanja Petric (14 punti ai 3000 in carriera). Nell’ultima giornata i toscani hanno venduto cara la pelle in casa contro Perugia riuscendo a portare i Block Devils al quarto parziale.

Oltre 100 sfide tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena e una rivalità mai sopita con 59 successi dei biancorossi e 43 dei gialli. Appaiate a 4 punti ed entrambe vittime illustri al tie break dell’ammazza-grandi Padova, le due squadre vogliono consolidare il gruppo e non perdere aderenza con le posizioni di vertice della classifica. A Civitanova tornano da rivali due istituzioni come Bruno Mossa De Rezende e Dragan Stankovic, mentre gli emiliani ritrovano gli ex Simone Anzani e Ivan Zaytsev. Con Marlon Yant convalescente e impiegato con il contagocce domenica scorsa, la Lube viene dalla beffa interna al tie break con i patavini, mentre la Valsa Group si è rialzata di prepotenza nel derby con Piacenza e ha rinforzato il roster con l’innesto dell’esperto schiacciatore transalpino Nicolas Marechal.

La Gioiella Prisma Taranto insegue i primi punti del suo campionato. A secco con Civitanova e Cisterna, i pugliesi devono muovere la classifica al PalaMazzola. Sul fronte opposto c’è la Vero Volley Monza, orfana di Fernando Kreling, fuori a lungo per infortunio. La formazione brianzola, che ha vinto i 3 precedenti, non ha inciso al debutto esterno con Perugia, mentre ha lottato alla pari in casa con Milano nel secondo turno, ma una volta avanti di 2 set ha subito la rimonta dei meneghini, complice una ferita alla mano di Stephen Maar, per poi cedere al tie break. In campo un ex per parte: Marco Rizzo vanta 4 annate a Monza, Gabriele Di Martino (3 muri ai 300) era a Taranto nelle ultime due stagioni. Nelle file ospiti traguardo dei 300 match in Regular Season per Thomas Beretta.

Sebbene i precedenti della sfida in programma alle 20.30 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino indichino una supremazia dei gialloblù, sconfitti 1 volta in 11 incontri dagli emiliani, il faccia a faccia del PalaBanca si preannuncia aperto a qualsiasi risultato. Sul fronte emiliano c’è preoccupazione per lo schiacciatore Yoandy Leal, in settimana alle prese con sedute di lavoro differenziato, mentre nella metà campo trentina è certa l’assenza del regista Sbertoli per un problema agli addominali. Inchiodati nelle retrovie con 1 solo punto, gli emiliani devono lasciarsi scivolare addosso la beffa con Verona e il derby perso a Modena, mentre gli ospiti, hanno sofferto molto nella città dell’Arena inchinandosi al fotofinish, ma vantano 4 punti in classifica grazie al 3-1 interno con Siena della 1a giornata. Un ex per parte nei roster: Ricardo Lucarelli e Gabriele Nelli. Tra gli attaccanti di casa Yuri Romanò è a 5 punti dalla quota dei 1500.

A punteggio pieno e in vetta alla classifica dopo il blitz a Milano e la vittoria lampo in casa con Taranto nelle prime due giornate di Regular Season, alle 20.30 di domenica la Top Volley Cisterna gioca la sua seconda partita consecutiva tra le mura amiche. Nel palazzetto dei pontini si presenta la Pallavolo Padova, ancora imbattuta dopo due maratone finite al tie break, le partite vinte in casa con Modena e sul tappeto tricolore di Civitanova Marche. Si tratta dello scontro diretto n. 35 tra le due rivali. Il bilancio vede avanti i patavini con 19 vittorie contro i 15 successi dei veneti. Un ex per parte in campo: Andrea Mattei e Davide Saitta (4 punti agli 800 in carriera). Occhi puntati su Petar Dirlic tra i laziali e su Ran Takahashi tra i veneti, entrambi MVP nella seconda giornata di gare.

TUTTE LE SFIDE-

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – WITHU VERONA-

PRECEDENTI: 32 (26 successi Sir Safety Susa Perugia, 6 successi WithU Verona)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/2009, 2009/2010; Stefano Mengozzi a Verona nel 2016/2017, 2017/2018; Sebastian Solé a Verona nel 2018/2019, 2019/2020.

A CACCIA DI RECORD: .

In Regular Season: Oleh Plotnytskyi – 30 punti ai 1000 (Sir Safety Susa Perugia); Aleks Grozdanov – 1 gara alle 100 giocate (WithU Verona).

In carriera: Wilfredo Leon Venero – 1 ace ai 400 (Sir Safety Susa Perugia); Luca Spirito – 1 muro vincente ai 200 (WithU Verona).

Resende Gualberto Flavio (Sir Safety Susa Perugia)- «Affrontiamo una squadra che viene da due importanti vittorie ottenute soprattutto giocando molto bene. Verona ha in rosa tanti giocatori forti, un ottimo palleggiatore, un opposto potente ed altissimo e sicuramente ci aspetta una partita molto difficile. Aspettiamo i nostri tifosi qui al PalaBarton perché il loro supporto potrà essere un grande aiuto per la squadra per raggiungere la vittoria. Quale potrà essere un fondamentale in grado di fare la differenza? Pensando alla nostra metà campo dico che sicuramente la nostra battuta può essere molto importante perché mettere in difficoltà Verona in ricezione faciliterebbe, o comunque aiuterebbe, il nostro lavoro di muro e difesa ».

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Stiamo lavorando molto sulla parte tattica per gestire la partita contro Perugia. La differenza dalla scorsa stagione è che quest’anno abbiamo avuto la possibilità di provare la squadra molto in anticipo. Questo dà la possibilità allo staff di lavorare bene con tutto il gruppo. Il percorso è importante a livello di crescita tecnica e mentale. Con Piacenza e Trento non ci siamo abbattuti quando abbiamo perso il set, lottando poi fino all’ultimo punto. Dal punto di vista fisico e psicologico la squadra c’è sempre. Questa è una buona base per il futuro. Perugia vanta giocatori di grande esperienza, giocano a livello internazionale e sono a abituati a vincere. Da parte nostra c’è la volontà di lottare. Dobbiamo cercare essere competitivi in ogni situazione ».

ALLIANZ MILANO – EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

PRECEDENTI: 2 (1 successo Allianz Milano, 1 successo Emma Villas Aubay Siena)

EX: Yuki Ishikawa a SienaEmmas nel 2018/2019; Nemanja Petric a Milano Power nel 2019/2020.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Matteo Piano – 4 ace ai 100 (Allianz Milano)

In carriera: Juan Ignacio Finoli – 1 ace ai 100, Nemanja Petric – 14 punti ai 3000, Giacomo Raffaelli – 2 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Aubay Siena)

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Siamo alla terza giornata di campionato e, come la settimana scorsa, proveremo a giocare agguerriti senza giacca e cravatta. Questa settimana ci sarà da rimboccarsi le maniche: affronteremo la partita pensando che, non ogni set, ma ogni palla sarà una battaglia. La squadra mano a mano si sta conoscendo, del resto come le altre squadre. La sensazione è quella di voler fare bene davanti al nostro pubblico di cui sicuramente abbiamo bisogno il supporto, ma abbiamo anche bisogno della consapevolezza in noi stessi e di quello che possiamo fare ».

Federico Bonami (Emma Villas Aubay Siena)- « Contro Milano giocheremo una partita molto interessante. Noi arriviamo da due sconfitte contro due big come Trento e Perugia dalle quali comunque abbiamo preso materiale sul quale dobbiamo lavorare per crescere e migliorare. Loro sono un team rodato, con una diagonale di giocatori che erano già insieme lo scorso anno, si tratta quindi di un gruppo già solido. Noi da martedì abbiamo iniziato a lavorare per arrivare alla sfida contro Milano nel miglior modo possibile. Dobbiamo sempre porci l’obiettivo di provare a vincere le partite. Ogni domenica possono esserci delle sorprese, si tratta anche della bellezza di questa stagione nella quale non ci sono match scontati. Affronteremo giocatori di caratura internazionale, penso a Yuki Ishikawa e a Jean Patry ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA – VALSA GROUP MODENA-

PRECEDENTI: 103 (59 successi Cucine Lube Civitanova, 44 successi Valsa Group Modena)

EX: Simone Anzani a Modena nel 2018/2019; Ivan Zaytsev a Modena nel 2018/2019, 2019/2020; Bruno Mossa De Rezende a Lube nel 2018/2019, 2019/2020; Dragan Stankovic a Lube nel 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Ivan Zaytsev – 4 ace ai 400 (Cucine Lube Civitanova); Earvin Ngapeth – 2 muri vincenti ai 200 (Valsa Group Modena).

In carriera: Mattia Bottolo – 12 punti agli 800 (Cucine Lube Civitanova).

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Modena, proprio come noi, ha 4 punti e sta rodando un nuovo gruppo, ma la formazione emiliana viene da una vittoria. Mi aspetto un bel match, un classico della SuperLega all’insegna dell’agonismo. Noi, come altri team, stiamo cercando la nostra quadra. Spero di avere presto tutti i giocatori in palestra per comprendere il miglior equilibrio. Un’impostazione su cui poi la squadra costruirà il percorso. Finora non è stato possibile, abbiamo avuto solo alcune possibilità ».

Riccardo Gollini (Valsa Group Modena)- « La vittoria contro Piacenza ci ha dato fiducia e cercheremo anche a Civitanova di proseguire nel nostro percorso di crescita, sarà una sfida dura contro una squadra piena di campioni anche se non ancora al massimo delle proprie potenzialità. Come sempre dovremo concentrarci sul nostro gioco, sarà importante lavorare bene in battuta e ricezione ».

GIOIELLA PRISMA TARANTO – VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 3 (3 successi Vero Volley Monza)

EX: Marco Rizzo a Monza Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Gabriele Di Martino a Taranto nel 2020/2021, 2021/2022.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Marco Falaschi – 4 punti ai 500, Manuele Lucconi – 14 punti ai 1000, Tommaso Stefani – 10 punti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Thomas Beretta – 1 gara alle 300 giocate, Georg Grozer – 7 attacchi vincenti ai 500, Stephen Maar – 1 ace ai 100 (Vero Volley Monza). In carriera: Thomas Beretta – 4 muri vincenti agli 800, Gabriele Di Martino – 3 muri vincenti ai 300, Georg Grozer – 2 punti ai 900, – 4 ace ai 100 (Vero Volley Monza).

Vito Primavera (Direttore Generale Gioiella Prisma Taranto)-« Quella di domenica sarà una gara che potrà darci grandi soddisfazioni come, allo stesso tempo, potrebbe metterci molto in difficoltà. Stiamo cercando di compattare il gruppo perché venire da due 3 a 0 consecutivi non è facile per nessuno. Ai nostri tifosi chiedo di continuare a darci una mano perché secondo me, in questo campionato, la salvezza ce la giocheremo in casa grazie al loro apporto ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Dopo la gara contro Milano abbiamo analizzato le situazioni che ci hanno portato al calo di rendimento e di conseguenza alla sconfitta. Siamo consapevoli del fatto che in questo momento i nostri equilibri sono precari soprattutto per quanto concerne l’attacco, motivo per cui stiamo stiamo spingendo molto sotto questo profilo. Sabato scorso la squadra è stata in campo sempre con un atteggiamento propositivo e pronto a dare il massimo. Sono convinto che anche a Taranto sarà così e che scenderemo in campo facendo la migliore prestazione possibile ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 11 (1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza, 10 successi Itas Trentino)

EX: Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/2021; Gabriele Nelli a PiacenzaYou nel 2019/2020.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Yuri Romanò – 5 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oreste Cavuto – 12 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok – 11 attacchi vincenti ai 1500, Matey Kaziyski – 31 punti ai 3500 (Itas Trentino).

In carriera: Enrico Cester – 9 attacchi vincenti ai 1500, Yuri Romanò – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oreste Cavuto – 3 muri vincenti ai 100, Marko Podrascanin – 2 ace ai 300 (Itas Trentino).

Yuri Romanò (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Abbiamo avuto un inizio di campionato difficile, un po’ ce lo potevamo aspettare anche se magari non così, continuiamo a lavorare e in questa settimana lo abbiamo fatto ancora di più. Arriva Trento una squadra bella tosta, cambiata pochissimo rispetto lo scorso anno dove ha messo in mostra tutto il suo valore, stiamo lavorando per farci trovare pronti, fare una bella partita e portare a casa un risultato positivo. Con Trento sarà una bella sfida, mi aspetto una partita lunga e combattuta, dovremo essere bravi a reggere quando i nostri avversari riusciranno ad esprimersi al meglio ma allo stesso tempo dovremo anche essere bravi ad esprimere il nostro migliore gioco e mettere in campo tutto il nostro potenziale ».

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Domenica ci attende un’altra trasferta molto impegnativa, anche perché giocheremo sul campo di una squadra come la Gas Sales Bluenergy che ha iniziato il suo campionato con due sconfitte e sarà quindi ancora più carica nell’inseguire il primo successo della stagione. Dovremo giocare una grande partita, ma ci stiamo preparando a questo appuntamento da lunedì scorso ».

TOP VOLLEY CISTERNA – PALLAVOLO PADOVA-

PRECEDENTI: 34 (15 successi Top Volley Cisterna, 19 successi Pallavolo Padova)

EX: Andrea Mattei a Padova nel 2013/2014, 2014/2015; Davide Saitta a Latina nel 2003/2004, 2009/2010.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera: Davide Saitta – 4 punti agli 800 (Pallavolo Padova) .

Damiano Catania (Top Volley Cisterna)- « Ci fa piacere stare in testa alla classifica, il campionato è appena iniziato e speriamo di continuare a far bene e fare punti, perché la stagione è appena iniziata e il nostro obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile. Con la Pallavolo Padova sarà una sfida interessante perché entrambe veniamo da due vittore. Padova ha fatto delle gran prestazioni, l’ultima in casa della Lube, sicuramente ci sarà da divertirsi, dalla nostra ci sarà sempre il fattore campo. Un match importante, un altro scontro salvezza, proveremo a mettercela tutta, il campo parlerà per noi ».

Ran Takahashi (Pallavolo Padova)- « Siamo molto contenti della partenza, abbiamo incontrato due grandi squadre giocando senza paura. Il livello è altissimo e non possiamo permetterci cali. Noi abbiamo fatto bene, ma Cisterna meglio di noi quindi dobbiamo mettere in campo un’altra prestazione importante. Fare punti in questo momento è fondamentale per squadre come noi che devono salvarsi. Due titoli di MVP? Mi fa piacere, ma quello che conta è che abbiamo fatto due grandi prestazioni come squadra ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA-

Sabato 15 ottobre 2022, ore 20.30

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona Arbitri: Curto, Carcione

Domenica 16 ottobre 2022, ore 15.30

Allianz Milano – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Goitre, Rossi

Domenica 16 ottobre 2022, ore 18.00-

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena Arbitri: Puecher, Vagni

Gioiella Prisma Taranto – Vero Volley Monza Arbitri: Frapiccini, Luciani

Domenica 16 ottobre 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino Arbitri: Lot, Zanussi

Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova Arbitri: Cerra, Piana

LA CLASSIFICA-

Top Volley Cisterna 6, Sir Safety Susa Perugia 6, WithU Verona 4, Pallavolo Padova 4, Cucine Lube Civitanova 4, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Allianz Milano 2, Gas Sales Bluenergy Piacenza 1, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0, Gioiella Prisma Taranto 0.