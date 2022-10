Trento-Civitanova della 5a giornata si gioca domani

TRENTO - Anticipo di lusso della 5a giornata di Superlega . Domani alle 20.30 al alla BLM Arena si sfideranno Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. La partita, inizialmente prevista a ridosso della Final Four di Supercoppa che si giocherà a Cagliari lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, è stata spostata per consentire alle due squadre di preparare al meglio la partecipazione all'evento che mette in palio il primo trofeo della stagione.

In classifica i padroni di casa sono fermi a 4 punti dopo la seconda sconfitta stagionale, incassata domenica a Piacenza senza il supporto del regista titolare Riccardo Sbertoli, rimasto ai box per un infortunio agli addominali. Sul fronte marchigiano è tornato in campo dal primo minuto Marlon Yant, in evidenza con Ivan Zaytsev e Luciano De Cecco nella vittoria casalinga con il massimo scarto contro Modena che ha rilanciato i cucinieri in terza posizione solitaria a quota 7.



Al centro dei padroni di casa milita Marko Podrascanin, unico ex di giornata,che ha murato in biancorosso per 8 stagioni.

LA SFIDA-

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 88 (38 successi Itas Trentino, 50 successi Cucine Lube Civitanova)

EX: Marko Podrascanin a Lube nel 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oreste Cavuto - 11 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok – 11, attacchi vincenti ai 1500, Matey Kaziyski - 14 punti ai 3500 (Itas Trentino); Barthelemy Chinenyeze - 15 attacchi vincenti ai 500, Ivan Zaytsev - 3 ace ai 400 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Oreste Cavuto - 3 muri vincenti ai 100, Marko Podrascanin - 2 ace ai 300 (Itas Trentino); Simone Anzani - 15 attacchi vincenti ai 1500, Mattia Bottolo - 3 punti agli 800 (Cucine Lube Civitanova)



Oreste Cavuto (Itas Trentino): « Siamo in una situazione di emergenza, a causa dell'assenza del palleggiatore titolare Sbertoli, e ci attendono due partite nel giro di pochi giorni molto difficile. La prima con la Cucine Lube sarà impegnativa ma molto stimolante al tempo stesso, anche perché ritroveremo il contatto con il nostro pubblico che non vedevamo da più di due settimane. Daremo come sempre tutto, sfruttando anche le indicazioni ed il ritmo di gioco che abbiamo raccolto domenica sera a Piacenza ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Il nostro gruppo è giovane, vogliamo migliorare gara dopo gara. Contro Modena siamo riusciti a mettere una grande pressione agli avversari. Dobbiamo restare concentrati, la sfida con l’Itas è la prima di due trasferte impegnative. Ci aspettiamo un’autentica battaglia sportiva giovedì a Trento, ma andremo lì con la speranza di imporci ».

ANTICIPO 5a GIORNATA DI ANDATA REGULAR SEASON -

Giovedì 20 ottobre 2022, ore 20.30

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Goitre Mauro, Giardini



LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 9, Top Volley Cisterna 9, Cucine Lube Civitanova 7, Allianz Milano 5, Pallavolo Padova 4, WithU Verona 4, Gas Sales Bluenergy Piacenza 4, Itas Trentino 4, Valsa Group Modena 4, Gioiella Prisma Taranto 3, Vero Volley Monza 1, Emma Villas Aubay Siena 0.