Tre spostamenti di gare Perugia che giocherà il Mondiale

La gara tra Sir Safety Susa Perugia e Valsa Group Modena, valida per la 5a giornata di andata di SuperLega Credem Banca, già posticipata all’8 dicembre 2022, sarà posticipata a giovedi 24 novembre alle ore 20.30.



La gara tra Sir Safety Susa Perugia e Gioiella Prisma Taranto, valida per la 10a giornata di andata di SuperLega Credem Banca, in programma il 4 dicembre 2022, sarà anticipata a sabato 3 dicembre alle ore 20.30.



Come già precedentemente annunciato, la gara tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Susa Perugia, valida per l’11a giornata di SuperLega Credem Banca, in programma domenica 11 dicembre 2022, sarà anticipata a giovedì 27 ottobre alle ore 20.30.