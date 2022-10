Volley - A Trento piacciono le scommesse

TORINO - A Trento piacciono le scommesse, quella nuova è il giovane Niccolò Depalma in regia (figlio d’arte, classe 2002). Depalma è stato chiamato a sostituire il palleggiatore titolare, Riccardo Sbertoli, che è anche campione del mondo con la Nazionale azzurra, tenuto a riposo dopo la lesione addominale accusata durante la scorsa settimana. Il giovane giocatore ha fatto il suo esordio contro Piacenza ed è stata una serata difficile perché forse peggior prima volta non poteva esserci. Eppure dandogli una maglia da titolare Trento ha confermato una sua propensione naturale. L’Itas è stata la squadra che lanciò Simone Giannelli giovanissimo, è la società che dopo la delusione della sconfitta nella finale di Champions League 2021 decise di rinunciare ad alcuni campioni e puntò su due giovanissimi schiacciatori, Michieletto e Lavia, che rappresentano oggi due punti fermi della Nazionale campione del mondo.

IL PRECEDENTE

Non è la prima volta poi che Trento deve far fronte all’assenza di palleggiatori. Proprio ad inizio di Champions League 2021 si trovò orfana dei due palleggiatori fermati dal covid. Allora risolse in maniera brillante il problema riportando l’opposto Nimir nel suo antico ruolo. Quel girone giocato in casa, e vinto dopo un avvio di prima partita incerto, lanciò la squadra nel torneo, portandola fino alla finale. È quello che spera ora il presidente Bruno Da Re. Niccolò ha avuto tre giorni di allenamenti per trovare il feeling con i suoi attaccanti. Domani c’è la sfida casalinga con Civitanova. Sarà un altro esame difficile ma Trento è specializzata in scommesse.