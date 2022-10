Javier Martinez da 'Uomini e Donne' alla Superlega con Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- La Top Volley Cisterna, che è partita in Superlega con tre vittorie in altrettanti incontri, ha chiuso il roster con l'ingaggio dell'opposto argentino, cresciuto in Italia, Javier Martinez che già da venerdì scorso si sta allenando con i nuovi compagni agli ordini di Fabio Soli.