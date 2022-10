Superlega - Che spettacolo la lotta per il ruolo di anti-big

TORINO - Quattro giornate posson bastare. Dopo quattro turni la Superlega di volley maschile ha già messo in luce due temi che saranno centrali. In primo luogo Perugia è già in fuga . Ora resta da capire se potrà tenere questo ritmo per tutta la stagione e se, arrivati agli appuntamenti che contano, manterrà lo stesso impatto sulla partita oppure sarà condizionata, come lo scorso anno, da altri fattori. Se Perugia tiene, resta da capire chi potrà essere la sua controparte ma in questa prime quattro giornate non si è capito molto bene. Anzi a scatenare curiosità e attenzione è invece la lotta, molto più accesa, per imporsi nel ruolo di anti-big. E questo porta al secondo aspetto da evidenziare: le squadre di seconda fascia sono cresciute rispetto alla scorsa stagione e la lotta per porsi a diretto contatto con le grandi del campionato è molto accesa. Questa crescita è frutto del lavoro fatto dieci anni fa secondo il presidente di Legavolley, Massimo Righi : « Stiamo raccogliendo i frutti di quella semina . Le società sono più solide, senza debiti e con una propensione a buttare i giovani nella mischia. Tutti elementi che rafforzano le società».

In campo

A cercare di prendersi questo ruolo ci hanno provato un po’ tutte. Se si esclude Siena che appare in difficoltà, le altre hanno messo in mostra in più occasioni le loro ambizioni. Su tutte svetta Cisterna che è reduce dalla prima sconfitta stagionale ma ha dimostrato sul campo di Trento di poter dire la sua. I laziali tornano dalla trasferta con un punto perché hanno portato lo scontro al tiebreak mentre Trento ha faticato pur riavendo in campo il palleggiatore, campione del mondo, Riccardo Sbertoli. Quindi un punto importante per Cisterna come conferma il tecnico Soli: «Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le grandi. E il punto muove comunque la classifica». In ripresa le due squadre più accreditate ad inizio campionato. Piacenza e Milano sono in risalita e hanno i numeri per duellare a lungo per il primato di antibig. La giornata di ieri ha riportato sugli scudi anche Monza che sembrava in ginocchio dopo l’infortunio del palleggiatore brasiliano Cachopa. Ieri in campo è andato per la prima volta il sostituto, Il tedesco Jan Zimmermann. Con lui i lombardi hanno schiantato per 3-0 Civitanova con un terzo parziale molto pesante. I giochi sono aperti e dietro Perugia sarà bagarre.