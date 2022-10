Si giocano Modena-Trento e Civitanova-Perugia dell'11° turno

I due match dell’ultimo turno di andata erano fissati per il weekend dell’11 dicembre, ma sono stati riprogrammati in vista del Mondiale per Club, kermesse a cui prenderanno parte i trentini, vicecampioni d’Europa, e gli umbri, terzi classificati nella massima competizione europea per club, nonché vicecampioni d’Italia. I quattro Club coinvolti negli anticipi prenderanno parte alla Final Four di Del Monte® Supercoppa di lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre a Cagliari.



Sfida di lusso mercoledì in prima serata. Sconfitti tra le mura amiche al tie break nell’ultimo turno, i padroni di casa della Valsa Group Modena vogliono riscattare la rimonta subita da Milano sul proprio campo. Alle 20.30 arriva l’Itas Trentino, cliente ostica che ha interrotto la striscia di sconfitte piegando al fotofinish Cisterna nella gara del rientro di Riccardo Sbertoli. Gli uomini di Angelo Lorenzetti possono guardare al futuro con più tranquillità. In classifica gli ospiti hanno messo da parte 7 punti, mentre gli emiliani di Andrea Giani sono in ritardo di due lunghezze sui gialloblù e ambiscono al sorpasso o all’aggancio. Un ex per parte nei roster: nel 2020/21 Totò Rossini difendeva a Trento, mentre Daniele Lavia schiacciava a Modena.



In casa Cucine Lube Civitanova la parola d’ordine è resettare dopo la prova incolore di domenica all’Arena di Monza che è costata la seconda sconfitta in campionato. Per gli uomini di Chicco Blengini è importante correggere le imperfezioni, ma è altrettanto fondamentale guardare avanti alla vigilia del match di giovedì con una Sir Safety Susa Perugia in salute. L’en plein di quattro vittorie con vetta solitaria a punteggio pieno, le conferme sull’interscambiabilità degli uomini di Andrea Anastasi e il pass per il Mondiale per Club hanno alzato alle stelle il morale. I Block Devils sanno bene che quando incrociano Civitanova non ci sono risultati scontati e anche i 3 punti di vantaggio con una gara in meno giocata non sono una garanzia. Diversi ex in campo: De Cecco, Anzani, Rychlicki e Zaytsev.



LE DUE SFIDE-

VALSA GROUP MODENA - ITAS TRENTINO-

PRECEDENTI: 78 (34 successi Valsa Group Modena, 44 successi Itas Trentino)

EX: Salvatore Rossini a Trento nel 2020/2021; Daniele Lavia a Modena nel 2020/2021.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Earvin Ngapeth - 11 attacchi vincenti ai 2000, - 1 muro vincente ai 200 (Valsa Group Modena); Oreste Cavuto - 8 punti ai 1000, Donovan Dzavoronok - 4 attacchi vincenti ai 1500, - 4 ace ai 200 (Itas Trentino).

In Carriera: Oreste Cavuto - 2 muri vincenti ai 100, Marko Podrascanin - 1 ace ai 300, Riccardo Sbertoli - 2 punti ai 400 (Itas Trentino).



Earvin Ngapeth (Valsa Group Modena)- « Nella gara con Milano abbiamo perso lucidità nel finale di quarto set, l’ho persa io in primis e voglio rifarmi già domani sera con Trento. Lo sport è anche questo, bisogna sempre ripartire e puntare al massimo obiettivo possibile. Sappiamo che sarà una partita difficile ma ci fa piacere giocare subito, è il modo giusto per proiettarsi in avanti e non rimuginare sulla sconfitta subita con Milano ».

Angelo Lorenzetti (Itas Trentino)- « Sappiamo che dobbiamo prepararci ad una battaglia, perché in palio ci sono punti importanti per la corsa alla Final Eight di Coppa Italia e perché Modena è una squadra che nelle precedenti giornate ha sempre dimostrato di poter lottare alla pari contro qualsiasi avversario che sin qui ha incontrato, forte anche di alcune individualità di livello assoluto. Dal canto nostro sappiamo di poter e di dover crescere ancora molto, ma non essendoci molto tempo per allenarsi dobbiamo percorrere questo processo direttamente durante le partite e siamo pronti a farlo. Abbiamo bisogno di progressi, ma anche di continuare a muovere la classifica ».

CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

PRECEDENTI: 59 (31 successi Cucine Lube Civitanova, 28 successi Sir Safety Susa Perugia)

EX: Simone Anzani a Perugia nel 2017/2018; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Ivan Zaytsev a Perugia nel 2016/2017, 2017/2018; Kamil Rychlicki a Civitanova nel 2019/2020, 2020/2021.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Barthelemy Chinenyeze - 3 attacchi vincenti ai 500, Ivan Zaytsev - 2 ace ai 400 (Cucine Lube Civitanova); Oleh Plotnytskyi - 16 punti ai 1000 (Sir Safety Susa Perugia).

In carriera: Simone Anzani - 11 attacchi vincenti ai 1500 (Cucine Lube Civitanova); Wilfredo Leon Venero - 1 ace ai 400, Roberto Russo - 3 ace ai 100 (Sir Safety Susa Perugia).



Enrico Diamantini (Cucine Lube Civitanova)- « Per trovare i giusti meccanismi dopo gli innesti estivi e l'opera di ringiovanimento della squadra ci serve tempo e ne siamo consapevoli, ma contro una squadra attrezzata come Perugia dobbiamo diminuire gli errori. Vogliamo fare leva sulla voglia di riscatto davanti ai nostri tifosi per tirare fuori una grande prestazione contro una rivale a punteggio pieno ».

Sebastian Solè (Sir Safety Susa Perugia)- « Inizia davvero il periodo intenso con tante partite ravvicinate da giocare. Andiamo a Civitanova e prima di tutto devo dire che è sempre bello giocare contro di loro perché sono una grandissima squadra. Ci stiamo preparando bene e dovremo scendere in campo con l’atteggiamento giusto. Poi naturalmente vedremo quale sarà il verdetto del campo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI DUE ANTICIPI DELL’11a GIORNATA-



Mercoledì 26 ottobre 2022, ore 20.30-

Valsa Group Modena - Itas Trentino Arbitri: Zavater, Canessa



Giovedì 27 ottobre 2022, ore 20.30-

Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Susa Perugia Arbitri: Florian Massimo, Piana



LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 12, Top Volley Cisterna 10, Cucine Lube Civitanova 9, Allianz Milano 7, Gas Sales Bluenergy Piacenza 7, Itas Trentino 7, WithU Verona 5, Gioiella Prisma Taranto 5, Valsa Group Modena 5, Pallavolo Padova 4, Vero Volley Monza 4, Emma Villas Aubay Siena 0.



1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino.