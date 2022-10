Volley - Allianz Cloud congestionato, a Milano ingorgo eventi

TORINO - Allianz Cloud congestionato, Anche la Powervolley deve rifugiarsi a Monza per una partita di cartello, quella contro la Lube. Il capoluogo lombardo sta diventando una piazza sempre più ambita per eventi e società che cercano più visibilità, più sponsor e più occasioni di crescita. Storia vecchia. Da sempre Milano attira le migliori risorse del nord Italia che trovano qui il loro compimento. Per guardare ad altri settori basti pensare al Salone dell’Auto Parco Valentino di Torino che è emigrato in Lombardia per gli stessi motivi. Quando apparve nel panorama torinese nel 2015 rappresentava una bella novità capace di attrarre molti visitatori. Alla crescita però è corrisposta l’esigenza di portare l’evento in un contesto che permettesse di raggiungere la piena maturità. È il portato della posizione geografica di Milano, centrale e strategica, che le ha permesso di diventare il primo motore economico d’Italia. Nel caso del volley ne abbiamo avuta una riprova con il cambio di nome della società Vero Volley. Da Monza a Milano. Per ora solo dal punto di vista nominale, con la previsione di alcune partite giocate a Milano. Poche, forse per la congestione degli eventi, ma tali da rappresentare una testa di ponte per un prossimo sbarco definitivo, previsto per il prossimo anno.