Supercoppa: Trento batte Modena ed è terza

CAGLIARI- Angelo Lorenzetti e Andrea Giani si giocano la finale per il terzo posto di Supercoppa cambiando i sestetti abituali per dare spazio a chi abitualmente fa panchina. Più in palla l'Itas Trento che si prende il terzo gradino del podio imponendosi per 3-1 (25-14, 23-25, 33-31, 25-18) al termine di un march che Sbertoli e compagni hanno controllato senza problemi nel primo e nel quarto set ma che hanno dovuto combattere nel secondo e nel terzo nei quali i gialloblu hanno trovato le risorse per lottare alla pari. Protagonista di serata un Gabriele Nelli che ha sfruttato al meglio l'occasione offertagli dall'allenatore disputando una gara di grande spessore in attacco firmando 25 punti. Al suo fianco belle prestazioni di Dzavoronok e Caputo che hanno messo per terra 17 palloni vincenti a testa. Per Modena bella prova di Stankovic che ha lottato tenendo i suoi in partita mettendo a segno 12 punti.