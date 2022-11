Supercoppa - Finale con vista campionato

TORINO - Tremate, le corazzate sono tornate. Civitanova, campione d’Italia in carica, e Perugia, squadra carica di talento, saranno oggi le protagoniste della finale di Supercoppa che si giocherà a Cagliari alle 17, diretta su Rai Sport. Dopo la festa per il successo ai Mondiali della Nazionale azzurra e una ripartenza con i postumi del torneo iridato, ci si poteva aspettare qualche sorpresa in più. Un anno fa furono Trento e Monza a ribaltare i pronostici facendo leva sulle difficoltà di inizio campionato delle grandi. Trento si impose in semifinale per 3-0 con Perugia e Monza ebbe ragione di Civitanova. Ieri, invece, nessuna sorpresa. Dopo il successo per 3-0 della Cucine Lube Civitanova contro la Valsa Group Modena nella prima Semifinale, in serata i Block Devils della Sir Safety Susa Perugia hanno superato l’Itas Trentino al tiebreak al culmine di una partita sofferta e rocambolesca. La storia ora si ripete per Lube e Sir. Ancora una volta marchigiani e umbri sono pronti a fronteggiarsi per un titolo. Si ripropone quindi una sfida che è diventata il classico di questi anni .

LE DUELLANTI

Due squadre completamente diverse. Perugia ha dalla sua la solidità di un gruppo di talenti non comuni a cui ha aggiunto lo schiacciatore Kamil Semeniuk per impreziosire una rosa già fortissima. L’altra novità è l’arrivo sulla panchina di Andrea Anastasi che ha il compito di dare al gruppo organizzazione e solidità mentale per renderlo imbattibile. Civitanova ha scommesso su giovani talenti, come Nikolov e Yant, per gettare le basi di un nuovo ciclo. Ha bisogno di tempo per amalgamare tutti ma ha dimostrato di essere pronta nelle occasioni che contano. Come ieri contro Modena, bella ma incapace di dettare il ritmo. Il duello tra Lube e Sir non è una novità e quello di oggi pomeriggio arriva a pochi giorni dalla sconfitta in quattro set subita dalla Lube all’Eurosuole Forum, contro i perugini nell'anticipo dell'11° turno di Regular Season. De Cecco e compagni ci riprovano mirando questa volta al trofeo, si tratterebbe della quinta Supercoppa della storia. Un trofeo che manca dal 2014 nella bacheca biancorossa. In Finale con Perugia ha incassato le sconfitte nel 2017 e nel 2020. Chi vince si prende già il titolo di più forte compagine di Superlega. Alle altre il compito di rincorrere.