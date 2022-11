Volley - Civitanova ha tutto per aprire un ciclo

TORINO - Civitanova, una Supercoppa quasi vinta. Domani la squadra marchigiana affronta Verona per la 6ª giornata di Superlega e il dato più significativo emerso dalla finale di martedì scorso è che Civitanova, sconfitta in finale da Perugia, è quasi come una vincitrice. Certo, il trofeo lo ha alzato la squadra allenata da Andrea Anastasi che può dirsi soddisfatta di essersi tolta il peso della vittoria. Se non fosse successo sarebbe stato più complicato per il tecnico mantovano gestire il gruppo e le pressioni che sarebbe seguite in un ambiente che chiede a gran voce successi in serie. Placato il demone, la Sir può ricominciare a lavorare forte delle grandi individualità del roster. Detto questo però è stata Civitanova a sorpendere di più perché ha tenuto testa allo squadrone umbro e lo ha fatto con un gruppo molto giovane e di talento.