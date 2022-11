Una bella Modena travolge Cisterna

Partono forte i padroni di casa che mettono subito una buona ipoteca sul vantaggio andando avanti con Lagumdzija, 8-4. Cisterna in grande difficoltà nell’inizio di partita, Soli chiama il secondo time out, 11-5. Gutierrez murato, Modena massimo vantaggio con più nove, 17-8. Tommaso Rinaldi trova spesso impreparata la difesa di Cisterna e ne approfitta per mettere a terra le palle servite da Bruno, 23-14. Chiude Ngapeth, 25-15. Secondo set più equilibrato, le due squadre giocano punto a punto e Cisterna è più ordinata trovando punti importanti con Dirlic, 8-7. Sedlacek trova la parità piegando il muro avversario, 11-11. Baranowicz serve Dirlic che mette a terra il primo vantaggio della partita per i pontini, 13-14. Modena torna in vantaggio con Stankovic, Cisterna rimane attaccata agli avversari grazie a Bayram, 17-16. Zingel mura Lagumdzija, 20-19. Modena chiude anche il secondo set dominato nella parte finale, chiude di nuovo Lagumdzija, 25-19. Come nel secondo parziale inizio equilibrato anche nel terzo set, 5-5. Tommaso Rinaldi si riprende il vantaggio variando i colpi in attacco, 8-6. Dirlic, in parallela ritardato, Rossini in ritardo, 10-9. Bossi gira il colpo verso posto uno, ma è troppo macchinoso, palla fuori, 10-10.Modena si riporta avanti con Stankovic cercato con successo da Bruno, 16-15. Ace di Dirlic per il nuovo pareggio, 16-16. Vantaggio per Cisterna con l’ace di Sedlacek, 17-18. Ace di Ngapeth per il nuovo vantaggio di Modena, 19-18. Muro di Rinaldi su Bayram, che frena la reazione dei laziali, 22-20. Triplo ace di Lagumdzija, 25-20.

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0 (25-15, 25-19, 25-20)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 2, Ngapeth 12, Bossi 4, Lagumdzija 26, Rinaldi 9, Stankovic 8, Rossini (L), Sala 1, Krick 0. N.E. Gollini, Sanguinetti, Marechal, Malavasi, Salsi. All. Giani.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 1, Gutierrez 1, Zingel 3, Dirlic 12, Sedlacek 7, Rossi 5, Staforini (L), Bayram 5, Catania (L). N.E. Martinez, Zanni, Mattei. All. Soli.

ARBITRI:Goitre, Cerra.

NOTE – durata set: 23′, 26′, 25′; tot: 74′