Volley - Piacenza sul trampolino di lancio

TORINO - Piacenza sul trampolino di lancio. Oggi, alle 18, la squadra emiliana riceve Perugia, per la settima giornata di andata di Superlega. Un match dai grandi contenuti tecnici per l’indubbio valore delle due rose. Si tratta di due società che in questi anni hanno investito molto per fare il salto di qualità e, sebbene da prospettive diverse, sono arrivate ad affrontare questa stagione con la consapevolezza che questo sarà un anno verità per entrambe. Perugia deve vincere, Piacenza vuole un posto tra le big. Stesso discorso per i due allenatori. Lorenzo Bernardi ha già vinto, proprio con Perugia, ma deve completare la sfida di portare gli emiliani a livello delle prime della classe. Andrea Anastasi ha il compito di dare equilibrio e mentalità vincente ad una squadra che la stagione scorsa ha mancato troppi appuntamenti. Ci è già riuscito con la Supercoppa. Ora sta a Bernardi fare la sua mossa. Una vittoria in questo big match sarebbe certo un grande colpo. Per i biancorossi si tratta della terza gara nel giro di sette giorni. Dopo aver battuto Taranto e avuto la meglio in Cev Volleyball Cup con Praga cerca il terzo suggello della settimana per continuare a scalare la classifica e avvicinare proprio gli umbri sempre vittoriosi in questo inizio di stagione.