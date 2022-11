Cisterna stoppa Civitanova, Trento al secondo posto

ROMA- Dopo sette giornate ed altrettante vittorie la Sir Safety Susa Perugia, che nell’anticipo è andata a vincere nella tana della Gas Sales Bluenergy Piacenza, non trova avversarie in grado di contrastarla. Cadono ancora i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, travolti da una super Top Volley Cisterna, adesso terza, in tre set. Al secondo posto, con cinque punti di distacco e una partita in più, c’è l’Itas Trentino che ha vinto facilmente la sfida con la Gioiella Prisma Taranto. La WithU Verona vince in casa con la Vero Volley Monza mandando sempre più in crisi la squadra di Eccheli. La Valsa Modena passa sul campo della Emma Villas Aubay Siena, ferma a tre punti in fondo alla classifica. Dopo due ko ritrova i tre punti l’Allianz Milano che va ad espugnare, in rimonta, la Kioene Arena di Padova.

TUTTE LE SFIDE-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - VALSA GROUP MODENA-

C’è partita al PalaEstra e la Emma Villas Aubay Siena per lunghi tratti dell’incontro se la gioca alla pari con Bruno, Earvin Ngapeth e gli altri campioni della Valsa Group Modena, ma alla fine i gialli di Andrea Giani si prendono i tre punti nel palas toscano. Subito sotto di un set, Siena reagisce al rientro in campo con una prova favolosa. Da applausi il secondo parziale, con Pinali capace di mettere giù 9 palloni e di guidare i compagni al pareggio. Nel terzo set sono invece i dettagli a fare la differenza. Gli ospiti hanno la meglio solamente ai vantaggi (25-27). Un braccio di ferro caratterizza anche il quarto set, deciso da alcune giocate di Earvin Ngapeth (MVP dell’incontro). La gara termina 1-3, con gli ospiti che fanno festa per un successo prezioso. Prima dell’inizio del match premio all’arbitro Stefano Cesare per le sue 500 partite da direttore di gara. Incoraggiamenti prima del match tra i due fratelli Swan ed Earvin Ngapeth, per la prima volta nella loro vita avversari in campo.

I PROTAGONISTI-

Giulio Pinali (Emma Villas Aubay Siena)- « Abbiamo disputato una buona gara di squadra, siamo rimasti lì punto a punto, abbiamo cercato di spingere per tutta la partita e abbiamo fatto molte cose buone. Ce la siamo giocata, prendiamo le cose positive di questo match. Peccato per due finali di set nei quali potevamo fare qualcosa di più. Ci è mancata un po’ di lucidità, ma dall’altra parte della rete c’era una grande squadra che ha cercato di metterci alle corde nei frangenti più delicati. Dobbiamo essere più pronti in quei momenti. Stiamo comunque facendo dei passi in avanti e non abbiamo vissuto due settimane semplici prima di questa sfida ».



Andrea Giani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Sapevamo che sarebbe stata dura e il match lo ha confermato. Nel primo set non abbiamo commesso errori, nel secondo siamo andati avanti, ma invece di restare lì abbiamo infilato una serie di sbagli. Poi è stato importante tornare concentrati nel terzo e nel quarto set, due parziali combattuti. Quello che conta sono i tre punti presi ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - VALSA GROUP MODENA 1-3 (15-25, 25-19, 25-27, 23-25)

EMMA VILLAS AUBAY Siena: Finoli 1, Petric 6, Ricci 2, Pinali 20, Raffaelli 10, Mazzone 14, Pochini (L), Bonami (L), Biglino 0, Van Garderen 1. N.E. Pereyra, Fontani, Pinelli, Ngapeth. All. Montagnani.

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 1, Ngapeth 23, Krick 12, Lagumdzija 21, Rinaldi 17, Stankovic 5, Sala 0, Sanguinetti 0, Marechal 0, Rossini (L). N.E. Gollini, Bossi, Salsi. All. Giani.

ARBITRI: Cesare, Pozzato.

NOTE - durata set: 23', 24', 31', 31'; tot: 109'.

MVP: Earvin Ngapeth (Valsa Group Modena)

Spettatori: 1.570.

TOP VOLLEY CISTERNA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Nel 7° turno della SuperLega Credem Banca la Top Volley Cisterna fa valere il fattore campo e sorprende una Cucine Lube Civitanova poco incisiva. Diagonale pontina protagonista già in avvio con un ispirato Baranowicz, MVP del match, e con l’onnipresente Dirlic (11-9), top scorer con 20 sigilli. Sedlacek mette a terra la palla del 15-11. Civitanova si brucia due time out, ma Garcia non è in serata (18-12). Diagonale di scorta in campo per Blengini: dentro Zaytsev e Sottile, ma il copione non cambia, Baranowicz arma tutti i suoi attaccanti che non sbagliano (22-16). Dirlic si prende il set in attacco (25-19). Nel secondo set, proprio nel momento migliore di Cisterna (16-13), Civitanova risorge e trova un illusorio vantaggio grazie a un ace di Nikolov, (16-17). Bayram mura Zaytsev, Cisterna è di nuovo avanti, 18-17. Sedlacek attacca da posto 4 e la Lube chiama un time out sul 20-18. Baranowicz in scivolata alza per Sedlacek che chiude il secondo set (25-19). Sul 18-15 nel terzo set i conti sembrano chiusi, ma Zaytsev, inserito più volte al posto di uno spento Garcia, piega il muro pontino e la Lube torna avanti (23-24). I campioni d’Italia sciupano un’occasione d’oro al servizio e annullano una palla set prima di cedere all’ace di Sedlacek, 27-25.

I PROTAGONISTI-

Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna)- « Le vittorie arrivano con tanto lavoro e con tanto spirito di sacrificio! Non abbiamo avuto una settimana semplice per gli allenamenti a causa di alcune problematiche fisiche, però abbiamo preparato bene la partita, siamo arrivati in campo centrando un bel approccio e abbiamo compiuto un’autentica impresa ».



Marlon Yant (Cucine Lube Civitanova)- « Cisterna ha giocato molto bene, noi non siamo partiti come volevamo e non abbiamo approfittato delle opportunità durante il match. Ora dobbiamo concentrarci sul prossimo impegno di Champions League. In vista di mercoledì dobbiamo dimenticare questa partita e andare in Francia contro il Tours per offrire la nostra migliore prestazione! ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-19, 25-19, 27-25) –

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 0, Bayram 10, Rossi 5, Dirlic 20, Sedlacek 13, Zingel 6, Staforini (L), Catania (L). N.E. Martinez, Zanni, Gutierrez, Mattei. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 0, Yant Herrera 5, Anzani 6, Garcia Fernandez 3, Nikolov 14, Diamantini 1, Sottile 0, Gottardo 0, Bottolo 2, Balaso (L), Zaytsev 7, Chinenyeze 9. N.E. D'Amico, Ambrose. All. Blengini.

ARBITRI: Cappello, Saltalippi.

NOTE - durata set: 29', 32', 36'; tot: 97'.

MVP: Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna)

Spettatori: 1.853

ITAS TRENTINO - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

La marcia spedita dell’Itas Trentino in SuperLega prosegue a suon di vittorie e di 3-0. Questa sera alla BLM Group Arena la formazione gialloblù ha superato con il massimo scarto anche la Gioiella Prisma Taranto nel match valevole per il settimo turno di regular season, infilando la quarta vittoria consecutiva in campionato, la terza assoluta in tre set dopo quelle ottenute nell’ultima settimana a Monza ed in casa con il Menen per la Champions League.

Il risultato conferma la squadra di Lorenzetti al secondo posto in classifica alla vigilia della prima trasferta internazionale della stagione (mercoledì si gioca in Repubblica Ceca), appuntamento a cui Kaziyski e compagni arriveranno ulteriormente rinfrancati dalla bella prestazione odierna offerta dinanzi al proprio pubblico. Con l’attacco sugli scudi (63% di squadra con appena tre errori e quattro muri subiti), il match è stato subito indirizzato sui binari desiderati; il trio di palla alta, ispiratissimo, ha dettato tutti i ritmi, sia in fase di break point, sia in fase di cambiopalla come raccontano bene le statistiche: Kaziyski 16 punti col 64%, Michieletto 15 col 60% (e tre muri vincenti), Lavia 12 col 62% (e due block, alla fine scelto come mvp). A mettere il sigillo sulla prestazione ci ha poi pensato la consistente prova al centro della rete di Podrascanin: 60% in primo tempo, 3 muri e 2 ace per un totale di otto palloni vincenti, tutti nei momenti chiave. Di fronte a questa onda d’urto Taranto ha provato a replicare solo nel secondo set, lasciando spazio ai padroni di casa negli altri due.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « E’ stata una prestazione di sostanza, che ci ha portato a prendere tre punti importanti e tutt’altro che scontati. Sono convinto, infatti, che nel corso della stagione Taranto potrà dare fastidio a molte avversarie; questa sera non vi è riuscita perché abbiamo avuto un approccio alla partita davvero molto convincente. Fra secondo e terzo set abbiamo accusato qualche passaggio a vuoto, specialmente col servizio ed in contrattacco, ma siamo stati bravi a riprenderci in fretta e a portare a casa un successo meritato e buono anche per la classifica ».

Jacopo Larizza (Gioiella Prisma Taranto)- « Ci aspettavamo che Trento affrontasse fin da subito il match giocando forte e sbagliando poco, la differenza sulla carta c’era: noi avevamo dimostrato in molte partite che con la grinta e la determinazione potevamo mettere in difficoltà tutti, stasera purtroppo ci siamo riusciti a tratti, quando affronti squadre di questo calibro devi essere determinato per tutta la durata del match e non solo in certi momenti ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO - GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-17, 25-21, 25-17)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 0, Michieletto 15, Lisinac 5, Kaziyski 16, Lavia 12, Podrascanin 8, Laurenzano (L), Nelli 0, Dzavoronok 0. N.E. Pace, Cavuto, Berger, Depalma, D'Heer. All. Lorenzetti. Gioiella

PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Loeppky 12, Larizza 6, Stefani 11, Antonov 5, Gargiulo 3, Pierri (L), Cottarelli 0, Rizzo (L), Ekstrand 1, Andreopoulos 0. N.E. Alletti, Lucconi. All. Di Pinto.

ARBITRI: Verrascina, Puecher.

NOTE - durata set: 27', 27', 24'; tot: 78'.

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Spettatori: 1.997

WITHU VERONA - VERO VOLLEY MONZA-

La WithU Verona torna a far emozionare il PalaOlimpia superando in tre set l'ostacolo Vero Volley Monza grazie a una prova senza sbavature. Già nel primo set i gialloblù riescono a imporre il proprio gioco, costruendosi subito un largo vantaggio. La squadra di Stoytchev trova continuità in tutti i fondamentali, soprattutto dai nove metri e in attacco, con offensive che mettono alle corde i brianzoli. Terzo parziale in scioltezza, con gli ospiti che escono dal match anzitempo. Da sottolineare la prestazione di Noumory Keita, premiato come MVP grazie ai 15 punti messi a segno, di cui due muri e un ace, e a una percentuale di positività in attacco del 60%. Secondo successo casalingo per gli scaligeri, che salgono così a quota 11 punti in classifica. Maar e compagni, invece, rimangono inchiodati a 7.

I PROTAGONISTI-



Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Mi piacerebbe mantenere questo livello di concentrazione, soprattutto nella gestione di certe situazioni. Sono tre punti fondamentali che ci spingono a migliorare sempre di più e a proseguire sulla strada intrapresa. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi. I numeri sono molto buoni. Keita? Sta crescendo. Nelle sue 12 battute la difesa avversaria ha sempre ricevuto male. Il palazzetto ha dato un enorme contributo spingendo sempre. Continuiamo così ».



Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)- « Non dobbiamo mettere da parte questa sconfitta, perché dobbiamo rientrare in palestra martedì pensando a questa gara. Dobbiamo rivederla, analizzarla e capire cosa è successo, visto che non abbiamo mai espresso il nostro gioco. Verona ci ha messo in difficoltà con il servizio, aggredendoci. Noi siamo stati incapaci di mettere in campo la nostra forza e le nostre qualità. Questa partita ci deve rimanere in testa, non dobbiamo scordarla, perché non dovrà succedere di nuovo. Ora ci aspetta un'altra sfida tosta, come tutte quelle da qui a fine stagione ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-19, 25-17, 25-14)

WITHU VERONA: Spirito 4, Keita 15, Grozdanov 5, Sapozhkov 8, Mozic 11, Mosca 5, Bonisoli (L), Gaggini (L). N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Jensen, Cortesia, Perrin, Magalini. All. Stoytchev.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 0, Davyskiba 7, Galassi 6, Grozer 8, Maar 8, Beretta 1, Federici (L), Szwarc 4, Di Martino 1, Marttila 1. N.E. Pirazzoli, Pisoni, Magliano, Visic. All. Eccheli.

ARBITRI: Frapiccini, Vagni.

NOTE – durata set: 25′, 26′, 21′; tot: 72′.

MVP: Noumory Keita (WithU Verona)

Spettatori: 3.090

I RISULTATI-

Itas Trentino-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-17, 25-21, 25-17);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Safety Susa Perugia 1-3 (21-25, 22-25, 25-22, 22-25) Giocata ieri;

Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-19, 25-19, 27-25);

WithU Verona-Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-17, 25-14);

Pallavolo Padova-Allianz Milano 1-3 (30-28, 23-25, 19-25, 18-25);

Emma Villas Aubay Siena-Valsa Group Modena 1-3 (15-25, 25-19, 25-27, 23-25)

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 21, Itas Trentino 16, Top Volley Cisterna 13, Cucine Lube Civitanova 12, WithU Verona 11, Valsa Group Modena 11, Allianz Milano 10, Gas Sales Bluenergy Piacenza 10, Vero Volley Monza 7, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

Note: 1 Incontro in più: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova; 1 Incontro in meno: Pallavolo Padova, Emma Villas Aubay Siena;

IL PROSSIMO TURNO-20/11/2022 Ore:18.00-

Sir Safety Susa Perugia-Itas Trentino Ore 16.30;

Cucine Lube Civitanova-Emma Villas Aubay Siena;

Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 20.30;

Vero Volley Monza-Top Volley Cisterna Si gioca il 19/11/2022 ore 18.00;

WithU Verona-Pallavolo Padova 21/11/2022 ore 19.30;

Gioiella Prisma Taranto-Valsa Group Modena Ore 15.30