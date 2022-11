Verona stravince il derby con Padova

VERONA- Nell' 8a giornata netto successo della WithU Verona nell'atteso derby, giocato in posticipo, contro la Pallavolo Padova. All'AGSM Forum la squadra di Stoychev si è resa protagonista di una super prestazione dinanzi alla quale i patavini non hanno saputo opporre resistenze. La formazione scaligera conferma quanto di buono ha dimostrato nelle precedenti uscite, conquistando il secondo successo di fila e realizzando ancora una volta ottime percentuali. I gialloblù si sono imposti con il 61% di positività in attacco e un numero impressionante di ace (11). Ottima performance al palleggio di Spirito, premiato MVP dell’incontro, mentre il trio delle meraviglie Keita-Mozic-Sapozhkov ha messo a terra complessivamente 11 punti.

L’avvio è a favore degli ospiti, che dopo uno scambio interessante mettono a terra il primo pallone con Petkovic. La reazione dei gialloblù è immediata. Prima pareggiano i conti con Cortesia, poi vanno avanti grazie al diagonale di Sapozhkov (4-3). Padova, però, rimette la faccia avanti, approfittando di una ricezione non impeccabile e vola a +3 con l’ace di Desmet (5-8). Le distanze sono riaccorciate: Gaggini recupera e Keita piazza una pipe imprendibile. Poi Mozic alza la voce sia a muro che in posto 4, portando il punteggio sul 10-10. I patavini trovano un altro break, allungando di nuovo (11-14). Dopo aver ridotto il gap, Cortesia fa male dai nove metri, timbrando il 14-14. Verona prende le misure e colpisce: il muro di Cortesia vale il 21 a 18. Subito dopo Sapozhkov scarica la sua potenza al servizio, infilando due ace che fanno impazzire il palazzetto. Dall’altra parte Gardini replica, ma il set si chiude 25-21 per i padroni di casa.

Al rientro in campo gli ospiti partono ancora forte, ma Keita si rivela letale in battuta, con due punti diretti, intervallati da un monster block di Sapozhkov, che ribaltano il risultato (5-2). La truppa locale mantiene un discreto vantaggio, ma i ragazzi di Cuttini recuperano e passano in vantaggio (7-8). Le due squadre si danno battaglia e regalano sprazzi di grande volley. Verona torna a spingere dai nove metri con il solito Keita, capace di timbrare altri due ace. Grozdanov lo segue a ruota e i gialloblù volano sul 17 a 12. Gli scaligeri trovano continuità nel gioco e prendono il largo, concedendo poco o nulla agli avversari. Un diagonale di Keita vale il 23 a 15. Sapozhkov regala ai suoi il set point, poi è un primo tempo di Grozdanov a porre fine al parziale sul 25 a 17.

Nel secondo set Grozdanov comincia da dove aveva lasciato, trasformando in oro il suggerimento di Spirito. Il regista ligure, poi, diventa protagonista con un ace. La Pallavolo Padova sfodera una reazione, ma WithU Verona regge l’urto e mantiene un margine di vantaggio di quattro punti. Con Sapozhkov va sull’8-4. L’attacco funziona, i bianconeri provano a rientrare in partita, ma Keita non ci sta e con un lungolinea vincente firma il 13-10. In battuta Grozdanov ci prende gusto, trovando il punto che porta i suoi avanti dui quattro lunghezze. I tentativi degli ospiti si infrangono contro lo strapotere gialloblù. Mozic e compagni tengono a debita distanza i corregionali, guidati da Petkovic, che prova a riaprire i giochi con due punti diretti dai nove metri (21-17). Il martello serbo sale in cattedra e porta i suoi a -2. Keita firma il 23-20. Ci pensa Sapozhkov a mettere il punto sulla gara, con La WithU Verona che si aggiudica il Derby in tre set grazie a un’altra prova convincente.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Sono contento della prestazione e dei punti perché il risultato non era per nulla scontato. Abbiamo avuto delle percentuali di errore molto basse nei vari fondamentali, riuscendo a mantenere un livello alto durante il corso della gara. Era difficile per loro contrastarci, siamo stati incisivi ed efficienti in attacco. Stiamo lavorando ogni giorno per migliorare in alcune fasi, per cui pensiamo partita dopo partita per arrivare nella miglior condizione a ogni impegno ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Sapevamo sarebbe stata difficilissima, eravamo pronti a soffrire. Credo che la parte positiva della partita sia stata proprio questa: la capacità di rimanere lì e provarci sempre. Si è visto anche nel terzo set in cui li abbiamo quasi raggiunti nonostante fossimo sotto di diversi punti ».

IL TABELLINO-

WITHU VERONA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 14, Grozdanov 5, Sapozhkov 14, Mozic 15, Cortesia 8, Perrin 0, Gaggini (L). N.E. Bonisoli, Zanotti, Vieira De Oliveira, Jensen, Magalini, Mosca. All. Stoytchev.

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 2, Asparuhov 3, Volpato 4, Petkovic 18, Desmet 10, Crosato 6, Zenger (L), Gardini 1, Takahashi 2, Canella 2. N.E. Lelli, Zoppellari, Guzzo. All. Cuttini.

ARBITRI: Pozzato, Florian.

NOTE – durata set: 24′, 21′, 26′; tot: 71′.

MVP: Luca Spirito (WithU Verona )

Spettatori: 1833

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 24, Itas Trentino 16, WithU Verona 14, Top Volley Cisterna 14, Valsa Group Modena 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Cucine Lube Civitanova 12, Allianz Milano 11, Vero Volley Monza 9, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

1 incontro in più: Itas Trentino;

1 incontro in meno: Pallavolo Padova;

2 incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena.