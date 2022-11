L' MVP di ottobre è Matey Kaziyski

TRENTO- Matey Kaziyski è l'MVP del mese di ottobre. L'opposto bulgaro dell'Itas Trentino ha conquistato l'ambito trofeo grazie alle eccellenti prestazioni del 26 ottobre contro la Top Volley Cisterna, con vittoria casalinga dei gialloblù al tie break, con 30 punti e quasi il 60% in attacco, e pochi giorni dopo nella trasferta a Modena, dove il martello bulgaro ha messo a segno 23 sigilli con l’identica efficacia in attacco (58%) e due ace. Il prestigioso riconoscimento gli sarà consegnato sabato 26 novembre 2022, negli istanti che precederanno la gara tra Itas Trentino e Allianz Milano, valida per la 9a giornata di SuperLega Credem Banca ed in diretta su Rai Play.