Perugia-Modena recupero della 5a giornata

PERUGIA- Superlega in campo giovedì 24 novembre per il recupero tra la Sir Safety Susa Perugia e la Valsa Group Modena. Il match fu rinviato lo scorso 30 ottobre per consentire alle due formazioni di partecipare alla final four della Supercoppa Italiana. I Block Devils potranno festeggiare davanti al pubblico di casa il titolo di Campione d'Inverno conquistato con largo anticipo la settimana scorsa. Le due squadre scenderanno in campo per lo scontro diretto n. 42. Al momento sono avanti i Block Devils con 21 vittorie a 20 nei faccia a faccia. In vetta a punteggio pieno sia in campionato che in Champions League, la formazione umbra è reduce dal successo casalingo per 3-1 ottenuto in rimonta contro Trento, mentre il sestetto emiliano, che ha 14 punti come Verona e Cisterna, domenica è partito con il freno a mano tirato a Taranto, ma è riuscito a espugnare il PalaMazzola in quattro set. In Regular Season Dragan Stankovic è arrivato alla gara numero 300 nelle stagioni regolari, mentre Earvin Ngapeth è a 11 punti dal traguardo dei 2500 sigilli.



SIR SAFETY SUSA PERUGIA - VALSA GROUP MODENA-