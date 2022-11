Milano firma l'impresa a Trento

TRENTO- L’Allianz Milano si conferma squadra da trasferta anche nell’anticipo del nono turno di Regular Season SuperLega Credem Banca 2022/23. Dopo aver vinto a Padova, Modena e Monza, questa sera la formazione allenata da Roberto Piazza ha conquistato anche Trento, vincendo per 3-1 il derby delle Assicurazioni in casa dell’Itas Trentino. Alla BLM Group Arena a dettare legge sono state le spettacolari giocate di Ebadipour (schierato centrale ma nonostante ciò mvp del match e best score degli ospiti) e l’intensità difensiva di Milano, che sin dal primo set hanno messo spalle al muro Trento. La reazione nel secondo parziale della squadra di Lorenzetti si è però dimostrato un episodio isolato; sull’1-1 l’Allianz ha ripreso a giocare con grande efficacia in fase di break point, esaltandosi a rete con Ishikawa e Patry. Quello che serviva per togliere ulteriori certezze ai padroni di casa, apparsi in evidente difficoltà con battuta e ricezione (8 ace subiti). Milano raccoglie per la prima volta nella sua storia l’intera posta in palio alla BLM Group Arena e rilancia le proprie quotazioni in classifica.