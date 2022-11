ROMA- Nella nona giornata non conosce ostacoli ne rivali a Sir Safety Susa Perugia che sul difficile campo della Top Volley Cisterna centra la 10a vittoria consecutiva che lascia la squadra di Anastasi a punteggio pieno. Alle spalle dei Block Devils il vuoto. Oggi è salita al secondo posto (a tredici punti dalla capolista) la Valsa Modena che ha battuto la WithU Verona davanti al pubblico di casa. Successo in volata per la Cucine Lube Civitanova che supera in rimonta la Gas Sales Bluenergy Piacenza. La Vero Volley Monza espugna Padova mentre la Gioiella Prisma Taranto va a prendersi tre punti salvezza in casa dell'Emma Villas Aubay Siena.

TUTTE LE SFIDE-

TOP VOLLEY CISTERNA - SIR SAFETY SUSA PERUGIA-

Arriva a Cisterna la decima vittoria consecutiva in Superlega per la Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils, dopo un match molto combattuto e con una grande rimonta nel quarto parziale, domano in quattro set un’ottima Top Volley e proseguono il loro percorso finora netto in campionato.

Dopo un primo set dominato, Perugia ha dovuto fare i conti con una squadra, quella di coach Soli, davvero ben messa in campo, coriacea, con una eccellente correlazione muro-difesa e guidata con maestria dal regista Baranowicz. Perso il secondo set, gli uomini di coach Anastasi hanno messo il vestito da battaglia sportiva giocando punto a punto di squadra con carattere e lucidità. Nel terzo set lo strappo decisivo porta la firma di Leon al servizio, nel quarto, sotto 13-7, a suonare la carica è un sontuoso Rychlicki.

I numeri, molto equilibrati a muro ed al servizio (Perugia mette a segno più ace, 9 contro 5, ma anche più errori, 21 contro 8), dicono che i bianconeri hanno la meglio nel rapporto ricezione-attacco. 47% per la seconda linea di Perugia contro il 34% di Cisterna, 57% l’efficacia sotto rete dei Block Devils contro il 46% dei pontini.

Se il miglior realizzatore di Perugia è Leon (23 punti con 5 ace ed il 72% in attacco), l’Mvp se lo prende Rychlicki che ne mette a terra 21 e che, come detto, guida la rimonta dei suoi nel quarto set. Doppia cifra anche per Plotnytskyi (17 con 3 ace).

Sorride ancora dunque la Sir Safety Susa che non si ferma e vola già domattina alla volta di Duren perché martedì si gioca in terra teutonica la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Rispetto a giovedì cambia ancora Anastasi. Tornano in sestetto Rychlicki, Flavio, Plotnytskyi e Colaci. Vantaggio Cisterna in avvio con due di Dirlic (2-1). Giannelli di seconda intenzione poi doppio ace di Leon (3-6). Muro vincente di Solè (5-9). La pipe di Plotnytskyi mantiene le distanze (7-11). Altri due ace di Leon poi Rychlicki e Plotnytskyi in contrattacco (9-17). Fuori l’attacco di Dirlic (11-20). Un paio di errori dei padroni di casa avvicinano al traguardo parziale i bianconeri (12-23). Solè chiude il primo tempo e porta Perugia al set point (13-24). Chiude Flavio al terzo tentativo (15-25).

Ace di Plotnytskyi agli albori del secondo parziale (1-2). Dirlic capovolge (3-2). Out Flavio poi Dirlic, +3 Top Volley (8-5). Muro vincente di Zingel (11-7). L’ace di Plotnytskyi dimezza (11-9). Il muro di Rossi riporta a +4 i suoi (15-11). I Block Devils perdono un po’ i riferimenti e Cisterna scappa via (17-11). Rychlicki dalla seconda linea (17-13). Ace di Baranowicz (21-15). Dirlic porta Cisterna al set point (24-18). L’ace del croato pareggia i conti (25-18).

Si riparte con Russo in campo e con Rychlicki a segno (2-3). Contrattacco di Plotnytskyi poi muro di Giannelli (3-6). Dirlic riporta Cisterna a contatto (5-6). Leon sopra il muro avversario (7-9). Zingel pareggia (11-11). Contrattacco di Rychlicki (13-15). Rossi capovolge tutto (16-15). Plotnytskyi impatta con la pipe (16-16). Leon trova la mano esterna del muro (17-18). A terra il contrattacco di Plotnytskyi imitato nello scambio successivo da Rychlicki (18-21). Ace di Leon poi muro di Plotnytskyi (18-23). Pasticcio nella metà campo pontina, set point Perugia (18-24). Rychlicki riporta avanti i suoi (20-25).

Equilibrio nella quarta frazione (2-2). Super scambio il numero cinque del set chiuso da Rychlicki (2-3). Ace di Sedlacek (4-3). Muro di Rossi (6-4). Altri due muri vincenti, Cisterna prova ad andarsene (10-6). Fuori Plotnytskyi, sul muro Sedlacek (13-7). Rychlicki fa un paio di break e dimezza lo svantaggio (14-11). Anche un ace di Rychlicki poi maniout di Leon (15-14). Muro di Russo e parità (15-15). Muro vincente di Plotnytskyi, sorpasso bianconero (16-17). Sedlacek e Rossi capovolgono tutto (20-18). Giannelli-Solè e parità (20-20). “Magata” di Rychlicki sotto rete (21-22). Ancora Rychlicki, stavolta a muro (21-23). Fuori Dirlic, match point Perugia (21-24). Fuori Baranowicz, i Block Devils vincono ancora (22-25).

I PROTAGONISTI-

Falivene Gianrio (Presidente Top Volley Cisterna)- « Siamo stati bene in campo contro una grande squadra, chiaro che ci sono momenti in cui loro vanno in battuta e tirano forte. Lo sapevamo, va bene così, ci siamo battuti bene. Ci sono state squadre accreditate molto più di noi che non hanno trovato tutto questo campo. Dobbiamo fare tesoro di quanto fatto di bene oggi e affrontare con lo spirito giusto le prossime gare ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)-« È stata una partita durissima, Cisterna ha giocato davvero bene davanti al proprio pubblico ed è difficile giocarci contro in casa loro. Sono molto contento del fatto che abbiamo giocato tutti insieme nei tanti momenti di difficoltà che ci sono stati stasera. Ci siamo aiutati l’un l’altro in campo e questo è stato determinante per raggiungere il risultato ».

IL TABELLINO-

TOP VOLLEY CISTERNA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3 (15-25, 25-18, 20-25, 22-25)

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 5, Bayram 1, Rossi 9, Dirlic 15, Sedlacek 12, Zingel 4, Staforini (L), Catania (L), Zanni 1, Kaliberda 9, Gutierrez 1. N.E. Martinez, Mattei. All. Soli.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 17, Solé 9, Rychlicki 21, Leon Venero 23, Resende Gualberto 2, Colaci (L), Semeniuk 0, Russo 2, Ropret 0. N.E. Piccinelli, Cardenas Morales, Herrera Jaime, Mengozzi. All. Anastasi.

ARBITRI: Rossi, Lot.

NOTE – durata set: 23′, 29′, 29′, 32′; tot: 113′.

MVP : Kamil Rychlicki (Sir Safety Susa Perugia)

Spettatori : 2.886

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Squillo da 2 punti della Cucine Lube a Piacenza nella 9ª giornata di SuperLega Credem Banca. In lizza per un posto privilegiato nella griglia di Del Monte Coppa® Italia c’è anche Civitanova. Sottoposti all’esame degli ex, i biancorossi rispondono con una prestazione di orgoglio e grande intensità contro la Gas Sales Bluenergy, centrando in rimonta la vittoria esterna al fotofinish (25-21, 21-25, 25-16, 15-25, 13-15) e portandosi a quota 14 punti in classifica. Sotto 1-0 e 2-1, Civitanova impatta per due volte il match e mette la freccia al tie break. Speculari il primo e il secondo parziale, piuttosto combattuti, ma anche il terzo (comandato dalla Gas Sales) e il quarto (dominato dalla Lube). Nella resa dei conti decisivi i quattro punti recuperati da capitan De Cecco e compagni sul 12-8.

A fare la differenza è stato il grande cuore dei biancorossi, capaci di reagire al naufragio del terzo set con una prova maiuscola nel successivo, grazie anche all’innesto di Bottolo e alla serata positiva del top scorer Zaytsev (21 punti con il 53% di efficacia e 3 block). A corrente alternata nella prima fase della gara, De Cecco alza il livello e sale in cattedra meritandosi il titolo di MVP della serata.

Per coltivare le ambizioni di un ingresso da testa di serie in Coppa Italia gli uomini di Chicco Blengini dovranno capitalizzare la sfida esterna del 10° turno con Milano, in programma lunedì 5 dicembre (ore 19.30) e il recupero dell’8° turno in casa con Siena fissato per mercoledì 21 dicembre (ore 20.30). Prima però c’è la Champions League, mercoledì la Lube sarà impegnata in Belgio nella Pool C.

Piacenza si dispone con l’ex biancorosso Brizard al palleggio per l’opposto Romanò, Leal e Lucarelli in banda, Alonso e Cester al centro, Scanferla libero Lube in campo con De Cecco al palleggio per Zaytsev opposto, Nikolov e Yant in banda, Chinenyeze e Diamantini al centro, Balaso libero.. Atleti con un segno rosso sulle guance per appoggiare la campagna contro la violenza sulle donne.

Difese ermetiche in avvio. Sul servizio di Romanò gli emiliani pungono con Cester e Leal (13-9). Il laterale ex Lube colpisce anche dai nove metri (15-10) spingendo Blengini a impiegare anche D’Amico. I campioni d’Italia reagiscono (15-12), ma la Gas Sales rimette il turbo e sul muro di Alonso vola sul +6 (19-13). Con Gottardo in campo e De Cecco al servizio i biancorossi dimezzano il divario (19-16), mentre l’ace di Yant vale il -2 (20-18). Il mani out di Romanò e i colpi di Leal smorzano la risalita biancorossa (24-19). Civitanova annulla due palle set, ma si fa male da sola (25-21). Rivali efficaci in attacco (56% contro il 52%) e concreti a muro (3 a 1), campioni sofferenti in ricezione.

Secondo set al via punto a punto con Yant e Zaytsev più determinati (10-11). Piacenza non molla nulla, ma la Lube cresce in ricezione e risponde con Yant (14-15) per poi sfruttare l’attacco out di Leal (14-16). Il solito Yant porta Civitanova in triplo vantaggio (15-18) e si dimostra costante con la prodezza del +4 (16-20). Blengini cura la difesa inserendo D’Amico, i campioni d’Italia rispettano il proprio compito sia in posto 2 che al centro e ricevono un regalo piacentino (18-23). L’innesto di Gironi, il muro di casa, la mano calda di Alonso e i servizi di Brizard riaprono il set (21-23), ma lo Zar ci mette una pezza con il suo quinto punto (21-24). Mattia Bottolo entra al servizio e colpisce (21-25). Ospiti più concreti in attacco (62% contro il 54%) e a muro (2-1).

Nel terzo set i padroni di casa prendono le redini del parziale con una serie al servizio infinita di Romanò che viene chiusa dal tocco di Brizard, l’ace dell’opposto campione del mondo e il muro di Cester (13-7). Sul 16-10 si vedono in campo Bottolo e Garcia. Sulla giocata di Romanò la Lube è sotto 20-13. Gli animi si surriscaldano, in 2 minuti beccano il giallo Cester da una parte e Chinenyeze dall’altra. La Gas Sales fa il vuoto sull’ace di Leal (23-14). Alonso sigla il punto decisivo (25-16) legittimando il 67% in attacco degli emiliani.

Nel quarto set ci sono Zaytsev in posto 2 e Bottolo in banda al posto di Nikolov. La Lube imprime il ritmo proprio con il laterale campione del mondo al servizio (2-7). Piacenza si rifà sotto con Brizard (6-9), ma gli ospiti si sfogano al servizio con Yant (6-11). Nel miglior momento della Lube (7-14), Piacenza si rialza e infila due ace con Lucarelli (10-14), ma il successivo turno al servizio di Bottolo si rivela ancora impattante (11-18). Sul mani out di Zaytsev, il suo muro (settimo punto nel set) e il primo tempo di Diamantini c’è già aria di tie break (15-25). Il set si chiude con l’ingresso di Garcia che sigla l’ace (15-25).

Al tie break l’inerzia è per Piacenza che sfodera un muro importante in avvio e va sul 6-4 con l’attacco di Alonso. Si cambia il campo sull’errore al servizio del nuovo entrato Garcia (8-6) e si riprende a giocare con l’errore di Chinenyeze (9-6). Piacenza mette l’ipoteca sul set con il muro del nuovo entrato Gironi (12-8). L’errore al servizio di Leal e le stoccate di Zaytsev e Diamantini riaprono il set (12-11). L’ingresso di Nikolov al servizio, il muro di Diamantini e il mani out dello Zar valgono il sorpasso (13-14). Il match si chiude con un altro block di Diamantini (13-15).

I PROTAGONISTI-

Lorenzo Bernardi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Questa squadra deve fare un salto di qualità nella mentalità – sottolinea a fine gara coach Lorenzo Bernardi – e se non lo riesce a fare si perdono partite di questo genere. Non si può vincere un terzo set senza rischiare nulla e poi approcciare il quarto set come lo abbiamo approcciato, e poi anche nel tie break avanti 12-8 si è festeggiato troppo. Quando giochiamo siamo tra le migliori squadre e se giochiamo uno, due set vuol dire che sappiamo giocare, giocare male gli altri è solo questione di mentalità. Non possiamo continuare a regalare ai nostri avversari ».

Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)- « Ci voleva questa vittoria! Abbiamo fatto tanta fatica, ma il risultato ha ripagato la grande sofferenza. Questa partita ci farà crescere dal punto di vista mentale. Dobbiamo ricordare che tutte le gare saranno difficili e saranno ancor più complicate se non daremo tutto! Nella seconda parte siamo riusciti a ricevere meglio dando vita a un cambio palla più fluido. Non abbiamo più mollato nulla negli scambi finali! ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 2-3 (25-21, 21-25, 25-16, 15-25, 13-15)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 8, Santos De Souza 15, Alonso 14, Romanò 13, Leal 12, Cester 8, Caneschi 0, De Weijer 0, Scanferla (L), Gironi 3, Basic 1, Recine 0. N.E. Hoffer. All. Bernardi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 3, Yant Herrera 13, Diamantini 7, Zaytsev 21, Nikolov 10, Chinenyeze 7, Gottardo 0, D’Amico (L), Balaso (L), Bottolo 7, Garcia Fernandez 2. N.E. Ambrose, Sottile, Anzani. All. Blengini.

ARBITRI: Cesare, Canessa.

NOTE – durata set: 26′, 27′, 24′, 23′, 21′; tot: 121′

MVP : Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori : 3.008

VALSA GROUP MODENA - WITHU VERONA –

La Valsa Group Modena doma in quattro set la WithU Verona nel match valido per il 9 turno di andata della SuperLega Credem Banca e lancia un segnale chiaro nella volata per la griglia della Del Monte® Coppa Italia. Modena parte col sestetto composto da Bruno-Lagumdzija in diagonale principale, Ngapeth-Rinaldi di banda, Stankovic-Sanguinetti al centro con Rossini libero. Verona schiera Spirito-Sapozhkov, Mozic-Keita schiacciatori, Grozdanov-Mosca centrali con Gaggini libero. Parte fortissimo Verona che si porta sul 10-5 con Sapozhkov in grande spolvero. Cambia passo la Valsa Group, che alza i giri del motore e arriva alla parità (10-10) in un PalaPanini che è una bolgia. Ngapeth, Rinaldi e Sanguinetti, guidati da un grande Bruno, portano Modena al 20-16. L’ace di Lagumdzija manda i padroni di casa sul 24-19, poi è la pipe di Ngapeth a chiudere il primo parziale. Nel secondo set Verona va sul 6-11. Si arriva al 10-18 con gli scaligeri che non si fermano. La WithU chiude 14-25 il set, è 1-1. Nel terzo parziale Modena va sul 7-3 con un grande Rinaldi. Ancora Sanguinetti, Modena scappa sul 14-10. Lagumdzija porta la Valsa Group sul 18-14. Valsa Group chiude 25-18 il set, è 2-1. Nel quarto atto va sul 10-6 Modena con l'ace di uno scatenato Earvin Ngapeth. Si arriva al 18-16 con i gialli che piazzano un altro break e chiudono 25-22 il parziale.

I PROTAGONISTI-

Salvatore Rossini (Valsa Group Modena): « Abbiamo pensato al dopo Perugia, focalizzandoci sul match di stasera. C'era un Palazzo meraviglioso e siamo stati bravi, sul pezzo, l'abbiamo vinta soprattutto con la tecnica ».



Radostin Stoytchev (Allenatore WithU Verona)- « Siamo partiti molto bene, poi siamo calati e questo è dato dalla poca esperienza. Abbiamo risposto alla grande nel secondo parziale. La gara si è giocata in battuta e ricezione, dove noi non abbiamo inciso tanto, a differenza loro. L’attacco non è stato un problema, a muro abbiamo avuto ottime percentuali. Siamo caduti nelle provocazioni e abbiamo dato troppa attenzione a ciò che succedeva fuori dal campo. Questo ha determinato il nostro calo ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA – WITHU VERONA 3-1 (25-19, 14-25, 25-18, 25-22)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 0, Ngapeth 20, Sanguinetti 7, Lagumdzija 20, Rinaldi 7, Stankovic 8, Gollini (L), Rossini (L), Sala 3, Salsi 0. N.E. Bossi, Pope, Krick, Marechal. All. Giani.

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 12, Grozdanov 5, Sapozhkov 15, Mozic 14, Mosca 11, Bonisoli (L), Perrin 0, Gaggini (L). N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Cortesia, Jensen, Magalini. All. Stoytchev.

ARBITRI: Puecher, Zanussi.

NOTE – durata set: 26′, 22′, 25′, 32′; tot: 105′.

MVP : Earvin Ngapeth (Valsa Group Modena)

Spettatori : 4.123

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Taranto espugna il PalaEstra aggiudicandosi il match valevole per la 9ª giornata del campionato di Superlega per 3-1. Stefani gioca una grande partita così come fa Larizza al centro. La Gioiella Prisma conquista il primo set, Siena viene fuori nel secondo parziale, ma nel terzo sono gli ospiti a riprendere il comando delle operazioni. Per i pugliesi sono tre punti importanti per la classifica. Mvp dell'incontro è Stefani, autore di 26 punti. La Gioiella Prisma domina a muro con 14 murate contro le 6 dei senesi.

I PROTAGONISTI-

Federico Bonami (Emma Villas Aubay Siena)- «Proviamo una grandissima delusione, questo era uno scontro per la salvezza. Siamo stati anche aggressivi in parte, ma non abbastanza cinici. Nel secondo set ci eravamo anche ripresi. Non siamo riusciti a mettere a terra alcuni palloni. Ci serve lavoro in settimana per migliorare. Taranto ha giocato una partita anche nel muro-difesa numericamente superiore rispetto a noi. Dobbiamo ricominciare a lavorare per tornare a centrare buoni risultati ».

Vincenzo Di Pinto (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Ringraziamo i nostri tifosi per averci seguito numerosi in questa trasferta importantissima! Una gara preparata da tempo e che abbiamo vinto disputando giocando molto bene. Il merito va alla squadra e alla società, che ci ha consentito di programmare al meglio l’incontro. Sono tre punti pesantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza: ogni vittoria in SuperLega è qualcosa di notevole, anche nell’economia della classifica finale il numero di gare vinte è un parametro importante. Cosa ha fatto la differenza? Il nostro muro difesa: siamo partiti molto bene con il cambio palla e le battute, poi nel terzo e quarto set difesa e muro ci hanno permesso di portare a casa la partita ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA - GIOIELLA PRISMA TARANTO 1-3 (23-25, 25-23, 20-25, 22-25)

EMMA VILLAS AUBAY Siena: Finoli 0, Petric 10, Ricci 3, Pinali 23, Van Garderen 20, Mazzone 6, Biglino 1, Pochini (L), Bonami (L), Pereyra 2, Ngapeth 0, Raffaelli 2. N.E. Pinelli, Fontani. All. Montagnani.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi 1, Loeppky 14, Larizza 10, Stefani 26, Antonov 14, Alletti 10, Rizzo (L), Ekstrand 0, Cottarelli 0. N.E. Pierri, Gargiulo, Andreopoulos. All. Di Pinto.

ARBITRI: Vagni, Brancati.

NOTE - durata set: 30', 30', 29', 29'; tot: 118'.

MVP: Tommaso Stefani (Gioiella Prisma Taranto)

Spettatori: 1.211.

PALLAVOLO PADOVA - VERO VOLLEY MONZA-

Secondo successo consecutivo per la Vero Volley Monza, brava ad espugnare la Kioene Arena di Padova in tre set. Il convincente 3-0 rifilato dalla squadra di Massimo Eccheli ai padroni di casa della Pallavolo Padova è un mix di qualità e solidità, con un muro-difesa da urlo e un servizio efficace in grado di agevolarlo. Con Maar e Federici a ricevere con precisione, Zimmermann ha quindi potuto orchestrare la manovra con serenità, trovando in Galassi e Davyskiba (14 punti a testa, di cui 5 muri per l’azzurro, che ha chiuso anche con il 67% in attacco) le soluzioni più efficaci per perforare una mai doma squadra di casa. I veneti subiscono la fuga degli ospiti nel primo set, ma si rialzano con orgoglio nella fase finale di secondo parziale quando, sotto 21-16, trovano le forze di risalire con Petkovic e Desmet fino alla parità, 23-23. L’esperienza di Grozer (10 punti per il tedesco) nel finale regala ai suoi il primo punto del match e l’entusiasmo per approcciare col piede giusto un terzo parziale quasi mai in discussione. Con questo successo Monza fa sentire la sua presenza nella corsa ad un posto tra le prime otto in chiave Coppa Italia.

Cuttini parte con Saitta-Petkovic, Volpato e Crosato al centro, Takahashi e Desmet schiacciatori e Zenger libero Eccheli schiera Zimmermann in diagonale con Grozer, Galassi e Beretta centrali, Maar e Davyskiba bande e Federici libero.

Break patavino con Petkovic e l’errore di Maar, 3-1, ma il canadese di rifà prontamente, andando a firmare un attacco vincente ed un ace che valgono il pari, 6-6. Punto a punto fino al 9-9, poi Davyskiba e Galassi on fire (muro su Takahashi), 11-9 Monza. Galassi inizia a carburare anche in attacco e dai nove metri (ace), accompagnando i suoi sul 14-11, che diventa 15-11 dopo l’errore di Crosato. Dopo il time-out Padova continua la fuga monzese guidata Grozer e Davyskiba (18-12), poi ancora Maar dopo l’errore di Gardini ed è 20-14. Finale in scioltezza della Vero Volley, che chiude 25-16 con Grozer e Galassi.

Nuovo set e stessi interpreti di inizio match. Monza vola subito sul 5-2 con Davyskiba, incrementando, sempre con il bielorusso, 8-4. Padova tenta di rientrare con Takahashi (8-5 e 9-6), ma Davyskiba in attacco e Galassi a muro (due di fila) sono devastanti: 13-6. Dentro Canella per Volpato ma le cose non cambiano: Grozer martella bene da posto due e porta i suoi sul 19-13. Sembra che il set sia in mano ai monzesi (Davyskiba, 20-15), ed invece Padova esce con carattere e arriva fino al meno uno, con un filotto di tre punti prima e di due poi (Petkovic e Desmet), 23-21. Il time-out di Eccheli non scuote i suoi abbastanza: Takahashi firma la parità, 23-23. Un attacco vincente di Grozer e l’errore di Petkovic, però, regalano il parziale alla Vero Volley, 25-23.

Nel terzo set dopo un equilibrio iniziale, è la Vero Volley a piazzare il break con Galassi e Davyskiba, 8-6. Padova tiene il passo degli ospiti con Desmet e Petkovic, arrivando alla parità 10-10. Si riapre una fase equilibrata fino al 12-12, con il muro di Grozer su Takahashi ed il mani e fuori di quest’ultimo nell’azione successiva. Con il turno in battuta di Grozer, i monzesi costruiscono un break di due punti, 14-12, allungando 16-13 con il muro di Beretta su Desmet, poi sostituito da Asparuhov. Il bulgaro va subito a bersaglio, poi arriva l’errore di Grozer ed i patavini accorciano nuovamente a meno uno, 16-15. I veneti tentano la reazione, ma Zimmermann in battuta agevola il contrattacco dei suoi, espresso a meraviglia da Davyskiba e Galassi, 20-16. Takahashi va a bersaglio, ma Galassi fa la stessa cosa dal centro e Monza accelera, 21-18. Spinge bene Petkovic per i veneti, incapaci però di contenere le offensive di Maar, 23-19. Pallonetto vincente di Asparuhov dopo l’errore in battuta di Galassi e Eccheli chiama time-out sul 24-21 dei suoi. Al ritorno in campo l’errore di Takahashi regala set, 25-21 e gara 3-0 a Monza.

I PROTAGONISTI-

Davide Saitta (Pallavolo Padova)- « Di sicuro non siamo contenti della prestazione odierna. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare affinché ogni settimana ci siano dei segnali di crescita. Abbiamo approcciato bene la gara, ma ci siamo disuniti in alcuni momenti cruciali. Dobbiamo fare di più, da martedì analizzeremo gli errori e riprenderemo ad allenarci con tanta voglia di riscatto ».

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)- « Il primo set abbiamo giocato abbastanza bene, poi siamo calati un po’. Sono tre punti importantissimi, anche se siamo consapevoli di dover migliorare ancora tante cose. Questo successo può essere un bel passo verso la qualificazione alla Coppa Italia, anche se saranno fondamentali le prossime due gare, a partire da quella di domenica in casa contro Modena. Come sto a Monza? Mi trovo benissimo. I compagni sono fantastici, mi hanno accolto davvero bene ed io sono felice ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA - VERO VOLLEY MONZA 0-3 (16-25, 23-25, 21-25) –

PALLAVOLO PADOVA: Saitta 1, Desmet 7, Volpato 1, Petkovic 12, Takahashi 8, Crosato 4, Zenger (L), Gardini 1, Asparuhov 3, Canella 2, Guzzo 0. N.E. Lelli, Favaro. All. Cuttini.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 0, Davyskiba 14, Galassi 14, Grozer 10, Maar 10, Beretta 2, Federici (L), Szwarc 0, Pirazzoli (L), Visic 0. N.E. Pisoni, Magliano, Rossi, Marttila. All. Eccheli.

ARBITRI: Piana, Carcione.

NOTE - durata set: 23', 33', 30'; tot: 86'

MVP : Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)

Spettatori : 1.782

I RISULTATI-

Itas Trentino - Allianz Milano 1-3 (20-25, 25-21, 15-25, 22-25) Giocata ieri

Top Volley Cisterna - Sir Safety Susa Perugia 1-3 (15-25, 25-18, 20-25, 22-25)



Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-21, 21-25, 25-16, 15-25, 13-15)



Valsa Group Modena - WithU Verona 3-1 (25-19, 14-25, 25-18, 25-22)

Emma Villas Aubay Siena - Gioiella Prisma Taranto 1-3 (23-25, 25-23, 20-25, 22-25)



Pallavolo Padova - Vero Volley Monza 0-3 (16-25, 23-25, 21-25)

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Susa Perugia 30, Valsa Group Modena 17, Itas Trentino 16, WithU Verona 14, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Vero Volley Monza 12, Gioiella Prisma Taranto 9, Pallavolo Padova 6, Emma Villas Aubay Siena 3.



1 incontro in più: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena, Itas Trentino.

1 incontro in meno: Pallavolo Padova.

2 Incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 3 dicembre 2022, ore 16.00



Sir Safety Susa Perugia - Gioiella Prisma Taranto



Sabato 3 dicembre 2022, ore 18.00



Itas Trentino - Pallavolo Padova



Domenica 4 dicembre 2022, ore 18.00



Vero Volley Monza - Valsa Group Modena



Domenica 4 dicembre 2022, ore 20.30



WithU Verona - Emma Villas Aubay Siena

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Top Volley Cisterna



Lunedì 5 dicembre 2022, ore 19.30



Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova