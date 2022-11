Perugia ha il Team Spirit giusto

TORINO - Giorni dorati per Perugia. Sotto la guida di Andrea Anastasi è arrivata la quindicesima vittoria di fila della squadra, ieri in Champions League contro i tedeschi del Duren. Sono giorno dorati non solo per il numero di vittorie ma sopratutto per il clima che si respira nel gruppo. Il regista di questo risultato è il tecnico Andrea Anastasi che ha lavorato a lungo per trovare questo equilibro: «Mi piace molto l’atteggiamento dei ragazzi. Si impegnano, sono molto concentrati e motivati e c’è un bellissimo “team spirit” che in questo momento della stagione ci può far fare un salto di qualità». Il team spirit è il frutto, anche, del successo ottenuto in Supercoppa al termine di una bella partita contro una bella Civitanova. Una vittoria convincente nel gioco e decisiva nello sgomberare la testa, di tanti giocatori dal tarlo, di far parte di un team che ha i cannoni ma non riesce a vincere. Una vittoria salutare che ora si tratta di andare a capitalizzare in un dicembre da forzati.