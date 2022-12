Fusaro da Motta di Livenza a Milano

LA CARRIERA-

Francesco Fusaro, nato a Dolo il 30/05/1999, è un atleta dalle indubbie qualità fisiche: 200 cm di altezza per i suoi 23 anni sono il biglietto da visita per il suo arrivo in corso d’opera con l’Allianz Powervolley. Nome già noto in Superlega, infatti, il giovane talento al centro debutta all’età di 19 anni tra le fila della Kioene Padova con cui disputa il campionato di serie maggiore fino alla stagione 2020/2021. L’esperienza patavina si conclude per passare a quella romagnola, infatti la scorsa stagione indossa la maglia della Consar RCM Ravenna di cui difende i colori. Il passaggio all’Allianz avviene a metà stagione, passando dall’HRK Motta di Livenza, società veneta che milita in A2. L’Allianz Milano sfrutta quindi l’opportunità di allungare il roster con centimetri e qualità considerando l’intensificarsi degli impegni di campionato e, si spera, di Coppa Italia.

LE PAROLE DI FRANCESCO FUSARO-

«Sono molto contento di approdare in una società così ben organizzata ed ambiziosa come già mi hanno dimostrato appena arrivato, dal direttore sportivo, a coach Piazza, al fisioterapista, da domani mi metto a disposizione per tutto quello di cui la squadra avrà bisogno. Individualmente penso di aver bisogno, essendo molto giovane, di lavorare su tutti gli aspetti del mio gioco, penso che coach Piazza possa darmi una grossa mano su questo, all’interno del gruppo, invece, squadra sarò a disposizione ogni volta che verrò chiamato in causa e cercherò di farmi trovare sempre pronto».