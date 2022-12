Trento vince e convince contro Padova

TRENTO- Angelo Lorenzetti sembra aver finalmente trovato la quadratura del cerchio. Dopo il lungo rodaggio l'Itas Trentino riesce finalmente ad esprimere per intero il proprio valore. Dopo il prestigioso successo di mercoledì in Champions League contro i Campioni d'Europa dello Zaksa, è arrivata oggi, nel secondo anticipo della 10a giornata , una convincente prestazione collettiva che è valsa a Michieletto e compagni un netto successo per 3-0 (25-15, 25-16, 25-21) contro Padova che non è mai riuscita ad entrare in partita e si è rapidamente arresa sotto i colpi dell'attacco trentino.

Per il terzo ed ultimo impegno di fila fra le mura amiche, Angelo Lorenzetti (alla trecentesima partita sulla panchina gialloblù) conferma il tradizionale starting six, schierando l’Itas Trentino con Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali, Laurenzano libero. Padova risponde con Saitta al palleggio, Petkovic opposto, Takahashi e Desmet in posto 4, Crosato e Volpato al centro e l’ex di turno Zenger (premiato da tifosi e Società prima del fischio d’inizio) nel ruolo di libero. La partenza dei gialloblù è molto determinata, soprattutto al servizio. Gli ace di Sbertoli e Kaziyski spingono subito avanti i padroni di casa (4-2 e 6-3), poi ispirati nella fuga ancora più importante da un muro dello stesso palleggiatore e da uno di Podrascanin (9-4). Cuttini interrompe il gioco ed apporta un cambio (dentro Asparuhov per Takahashi), senza però riuscire a frenare la corsa della formazione gialloblù che in fase di break point continua a dettare legge (14-8 e 20-10) anche grazie al buon momento di Lavia. L’1-0 interno nel computo del set arriva già sul 25-15, con l’attacco conclusivo proprio del calabrese.

Più equilibrato l’avvio di secondo parziale, in cui Trento prova subito a scavare la differenza con Kaziyski (5-3), ma viene rintuzzata nel suo tentativo di scappare da Petkovic (8-7). Ci pensa allora Lisinac col servizio (anche due ace consecutivi) a firmare l’allungo (da 10-9 a 13-9); in seguito Petkovic sbaglia da posto 4 e i gialloblù volano sul +5 (16-11), costringendo gli avversari a rifugiarsi in un time out. Alla ripresa non c’è più contesa, perché l’Itas Trentino corre veloce ed aumenta progressivamente il suo vantaggio sino in fondo con Kaziyski (20-13, 23-15 e 25-16).

I gialloblù indirizzano sin dalle prime battute anche il terzo set, spinti sempre dalla battuta e dalla grande intensità mostrata in attacco, in particolar modo dal capitano (5-3, 9-5). Padova reagisce sino all’11-8, poi lascia spazio ad un ulteriore assolo dei locali (15-10) con Lisinac e Lavia. Nel finale Lorenzetti offre spazio anche a D’Heer, Pace e Nelli (in campo per Podrascanin, Laurenzano e Kaziyski), senza perdere assolutamente le redini del gioco (20-16), almeno sino a quando non si scatena Petkovic (21-19). E’ solo l’ultimo sussulto, perché dopo il time out dei padroni di casa ci pensa Michieletto a mettere tutti d’accordo (25-21).

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Trecento partite sulla panchina di Trentino Volley sono un numero importante ma anche un onore e, se mi guardo indietro, credo che non siano più di cinque quelle che non mi sono piaciute. Stasera abbiamo iniziato con decisione a spingere col servizio, cosa che ci ha offerto una grande contributo togliendoci pressione in fase di cambiopalla. Direi che abbiamo giocato una pallavolo discreta e attenta, con una sola pecca sul contrattacco; soprattutto nel primo e secondo set abbiamo faticato sotto questo aspetto e abbiamo dovuto recuperare con muro e battuta ».

Julian Zenger (Pallavolo Padova)- « Per me era una partita speciale, ho tanti amici qui a Trento. Ci sono voluti due set per iniziare a fare il nostro gioco, con dei campioni come quelli che hanno loro non era facile fare punti. Avremmo potuto fare meglio qualcosa sicuramente, ora ci rimettiamo subito al lavoro perché ci aspettano due partite in casa importantissime ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-15, 25-16, 25-21)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Michieletto 10, Lisinac 14, Kaziyski 11, Lavia 11, Podrascanin 7, Pace (L), Laurenzano (L), Nelli 0, D’Heer 0. N.E. Cavuto, Berger, Depalma, Dzavoronok. All. Lorenzetti.

Pallavolo Padova: Saitta 0, Desmet 10, Crosato 3, Petkovic 10, Takahashi 1, Volpato 1, Lelli (L), Zenger (L), Asparuhov 4, Gardini 3, Zoppellari 0, Guzzo 1. N.E. Streliotto. All. Cuttini.

ARBITRI: Simbari, Armandola.

NOTE – durata set: 21′, 24′, 24′; tot: 69′.

MVP: Srecko Lisinac (Itas Trentino)

Spettatori: 1.887