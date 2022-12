La Superlega torna a riempire il Mediolanum Forum

MILANO – Il Mediolanum Forum di Assago riapre le porte alla pallavolo. Sabato 28 gennaio, alle 16.00, il più grande impianto lombardo, tornerà ad ospitare, per la terza volta negli ultimi tre anni, un match di Superlega: la sfida tra Allianz Powervolley e Sir Safety Susa Perugia, sfida valida per la 6° giornata di ritorno. Dopo il clamoroso sold out del 2019 contro Modena e la sfida con Civitanova della passata stagione la squadra del presidente Fusaro è pronta a riportare sugli spalti la folla della grandi occasioni.