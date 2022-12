Padova-Siena si recupera nel giorno dell'Immacolata

PADOVA- Padova-Emma Villas Aubay Siena del 6° turno di andata, rinviata lo scorso 5 novembre causa covid, si giocherà domani, giorno dell'Immacolata alla Kioene Arena. Match di notevole importanza per le due squadre che si cercano entrambe punti per risollevare una classifica precaria. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte, sono penultimi in classifica con 6 punti all’attivo dopo 9 partite giocate, a +3 dal fanalino di coda Siena, reduce dal KO patito a Verona in quattro set e in fondo alla graduatoria con 3 punti dopo 8 incontri disputati. Entrambe le squadre hanno perso il treno per i Quarti di del Monte ® Coppa Italia

Le due formazioni si incrociano per la terza volta. Gli unici due precedenti sono stati vinti dai patavini nella Regular Season 2018/19 grazie al 3-1 casalingo nel girone di andata e all’impresa al fotofinish nel match esterno di ritorno. L’unico ex del match non sarà in campo ma in panchina: si tratta del tecnico Paolo Montagnani, alla guida di Padova tra il 2009/10 e il 2011/12. In odore di record in carriera i giocatori del sestetto toscano: per Nemanja Petric 1 ace dai 200, Fabio Ricci 4 ace ai 1000, mentre Marteen Van Garderen è a 1 punto dai 1700 e a 2 ace dai 100.

RECUPERO 6A GIORNATA DI ANDATA-

Giovedì 8 dicembre 2022, ore 17.00

Pallavolo Padova – Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Curto, Zanussi