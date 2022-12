Derby mondiale, la consacrazione di un anno magico

TORINO - Un derby mondiale. Le semifinali del Mondiale per Club, che si sono svolte nella notte, hanno decretato il dominio del volley italiano, a conferma di una stagione di assoluto strapotere. In campo si è svolto un duello tra Italia e Brasile e la meglio l'hanno avuta Trento e Perugia che hanno battuto con un netto 3-0 le squadre di casa. Quindi sarà Trento – Perugia la Finale del Mondiale per Club 2022. Il derby italiano andrà in scena alle 20, con diretta Sky Sport, NOW e Volleyballworld.tv. A distanza di quattro anni dall’ultima volta, la Trentino Itas torna in finale. Il successo per 3-1 in casa dei Campioni uscenti del Sada Cruzeiro nella prima Semifinale, permette all’Itas di andare a caccia del sesto titolo di Campione del Mondo della sua storia. Trento si è assicurata questa opportunità sorprendendo i quotati avversari con un approccio perfetto al match. Trentino Itas si è assicurata questa opportunità sorprendendo i quotati avversari con un approccio perfetto al match. Con un servizio subito incisivo, un muro attento ed un attacco che ha girato su livelli stellari (alla fine farà registrare il 65% di squadra con i picchi di Michieletto 75% e Kaziyski 60%), i gialloblù hanno letteralmente annichilito il Sada che, di fatto, ha provato a tenere il gioco solo nel secondo set.