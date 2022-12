TARANTO- Manuele Lucconi non è più un giocatore della Gioiella Prisma Taranto. La società e lo schiacciatore fanese hanno deciso di interrompere anticipatamente l'accordo sottoscritto a giugno. Giunto in Puglia con tanto entusiasmo Manuele non ha trovato quello spazio e quella considerazione che si aspettava ed ha deciso di cercare altrove la possibilità di dimostrare il suo valore tecnico.