Perugia continua a correre, espugnata Monza

Con quattro settimi cambiati rispetto a giovedì (dentro Giannelli, Rychlicki, Solè e Leon) non cambia di una virgola la qualità della squadra in campo che gestisce con margine primo e terzo parziale e che nel secondo set, combattuto punto a punto fino al 22-22, trova la serie vincente di Leon al servizio a decidere.

Proprio la battuta ed il muro sono i fondamentali vincenti dei bianconeri. 6 gli ace di Perugia contro 3 di Monza oltre ad una pressione costante dalla linea dei nove metri. 9 i muri vincenti per la Sir Safety Susa senza contare i tantissimi tocchi sugli attacchi avversari che hanno consentito alla seconda linea di tirar su palloni in difesa.

Mvp uno spumeggiante Plotnytskyi. 15 i punti dell’ucraino con 2 ace, 1 muro ed il 57% in attacco. Doppia cifra anche per Rychlicki (14 col 62% sotto rete) e Leon (13 con 2 ace e 2 muri, ottimo anche in ricezione col 52% di positiva).

Dopo un tour de force incredibile, adesso due giorni di riposo per Perugia. I bianconeri torneranno in palestra mercoledì pomeriggio.

Non c’è Anastasi in panchina, Valentini è il primo, Piacentini il vice. In campo ci sono Solè con Flavio, Plotnytskyi con Leon e Piccinelli libero. Fasi di studio in avvio (3-3). Doppio muro a tre su Maar poi colpo vincente di Leon (3-6). Fuori l’attacco di Maar (4-8). Leon fortissimo da posto 6 (7-12). Attacco ed ace di Plotnytskyi (8-14). Giannelli di seconda intenzione mantiene le distanze (11-17). Monza non ci sta e con il muro di Grozer dimezza lo svantaggio (17-20). Out Flavio (18-20). Perugia riparte con il muro a tre su Grozer (19-23). Altro muro atre, stavolta su Maar, ed è set point (19-24). Chiude subito con la pipe Plotnytskyi (19-25).

Grandi scambi all’inizio del secondo set (3-3). Ace di Rychlicki (4-5). Davyskiba è il più veloce sotto rete, sorpasso Monza (7-6). Ancora il bielorusso, beak Vero Volley (10-8). Contrattacco di Leon, Perugia pareggia (11-11). Ancora il capitano bianconero, bianconeri avanti (12-13). Attacco vincente e poi muro vincente di Plotnytskyi (13-15). A segno anche Rychlicki (13-16). Muro e poi attacco di Davyskiba, Monza torna in parità (18-18). Ace di Zimmermann, Vero Volley avanti (19-18). Invasione del muro brianzolo, controsorpasso Sir Safety Susa (19-20). Super Piccinelli in seconda linea e Leon chiude (20-21). Ace di Leon, set point Perugia (22-24). Altro servizio vincente di Leon, i Block Devils raddoppiano (22-25).

4-4 nel terzo parziale dopo il primo tempo di Flavio. Due errori di Monza (4-6). Muro vincente di Solè (6-9). Szwarc, in campo stabilmente per Grozer, accorcia, l’ace di Maar pareggia (9-9). Ace di Solè (9-11), poi Flavio a muro (10-13). Pesta la linea dei tre metri Davyskiba (12-16). Rychlicki con la parallela dalla seconda linea (14-19). Ace di Maar (16-19). Rychlicki riporta i suoi a +5 (16-21). Muro di Galassi, colpo di Davyskiba. Prova la rimonta Monza (20-22). Plotnytskyi da posto 2 (20-23). Fuori Szwarc, è match point (20-24). Chiude Plotnytskyi con l’ace (20-25).

I PROTAGONISTI-

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)- « Non era questa la gara da vincere ma dobbiamo provare a vincerle tutte. Una sconfitta contro Perugia magari brucia meno, ma brucia sempre. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare: non so dirti cosa a caldo, ma guardando al risultato c'è certamente necessità di crescere, non dico per provare a battere Perugia ma sicuramente per affrontare al meglio quelle che sono le squadre, sulla carta, alla nostra portata ».

Oleh Plotnytskyi (Sir Safety Susa Perugia)- « Abbiamo giocato insieme dal primo all’ultimo pallone. Nel secondo set abbiamo un po’ perso il focus, ma poi abbiamo giocatori come Leo (Leon, ndr) che in battuta fanno la differenza. La mia prova? Alcune cose sono andate bene, altre meno. Ho fatto la mia parte ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MONZA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 0-3 (19-25, 22-25, 20-25)

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Grozer 3, Galassi 8, Beretta 3, Davyskiba 11, Maar 14, Federici (L) Szwarc 5, Visic. N.e.: Magliano, Marttila, Pirazzoli (L), Di Martino, Rossi. All. Eccheli

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Rychlicki 14, Solè 7, Flavio 5, Plotnytskyi 15, Leon 13, Piccinelli (L), Cardenas, Semeniuk. N.e.: Ropret, Russo, Mengozzi, Herrera, Colaci (L). All. Valentini.



Arbitri: Pozzato, Curto

NOTE – durata set: 29′, 32′, 30′; tot: 91′