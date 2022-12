Troppa Trento per Siena

SIENA- I vicecampioni del mondo della Itas Trentino mostrano al PalaEstra tutta la loro qualità e conquistano tre punti al termine di una buona prova nella 1a giornata di ritorno . Michieletto (mvp della gara) e Kaziyski guidano la squadra di coach Angelo Lorenzetti al successo in tre set. I trentini chiudono l’incontro con il 60% di produttività in attacco e con la bellezza di 11 murate vincenti contro le 2 dei senesi. Molto alta anche la percentuale di positività in ricezione degli ospiti (71%).

Un successo importante, sia per il morale, sia per la classifica, ottenuto al termine di una prova concentrata e concreta, che ha visto Kaziyski e compagni tenere sempre in mano il pallino del gioco, concedendo agli avversari appena 48 punti in tre set, di cui solo due a muro ed altrettanti in battuta. Merito di una fase di cambiopalla puntuale come un orologio svizzero (appena 8 i break point concessi) e di un attacco che ha lavorato benissimo su tutto l’arco della rete, come dimostra il 60% finale di squadra a rete, impreziosito dal 70% di Lisinac (best scorer con 14 punti, di cui 5 a muro e 2 al servizio), dal 64% di Lavia (9) e dal 57% di Kaziyski. A fare quantità ci ha pensato invece Alessandro Michieletto, a segno 13 volte con il 55%, confermando il suo grande momento di forma.



I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Itas Trentino)- « Chiudiamo una settimana in cui inevitabilmente abbiamo avuto pochissimo tempo per allenarci con un successo in una partita che ritenevo delicata e da affrontare con la dovuta attenzione proprio per questo motivo. Di fronte non abbiamo trovato la migliore Siena, ma va anche detto che ci abbiamo messo del nostro per fare in modo che i padroni di casa abbiano faticato molto. Davanti a noi ora abbiamo sette giorni di lavoro che dobbiamo sfruttare al massimo in vista dei prossimi importanti appuntamenti ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS AUBAY SIENA-ITAS TRENTINO 0-3 (18-25, 13-25, 17-25)

EMMA VILLAS AUBAY: Finoli, Petric 6, Biglino, Pereyra 8, Raffaelli 4, Ricci 4, Bonami (L); Mazzone 3, Pochini, Van Garderen 2, Pinali 5, Pinelli. All. Pelillo.

ITAS TRENTINO: Lavia 9, Podrascanin 6, Sbertoli 3, Michieletto 13, Lisinac 14, Kaziyski 9, Laurenzano (L); Pace. N.e. Nelli, D’Heer Džavoronok, Cavuto, Berger e Bernardis. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Carcione, Goitre

NOTE-durata set: 26’, 23’, 24′; tot. 73’.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 1.335