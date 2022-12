“Insieme”, Cavuto, Lavia e Sbertoli contro il cancro

TRENTO-Per una volta lontano dai campi di gioco ma impegnati in una lodevole iniziativa benefica. Tre giocatori dell'Itas Trentino, Oreste Cavuto, Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli si sono prestati ad incidere 'Insieme', un brano natalizio e un video i cui proventi devoluto al Centro di protonterapia di Trento, eccellenza nella ricerca e nella cura dei tumori. L’iniziativa è già stata presentata durante la scorsa settimana su Radio Deejay nel programma di mezzogiorno “Catteland” con Alessandro Cattelan, mentre questa settimana i tre giocatori sono stati ospiti degli studi di Radio Dolomiti per offrire i primi riscontri dell’operazione.

A metà novembre i tre azzurri si sono trovati in uno studio di registrazione (lo Screen Studio di Trento) assieme al maestro Luca Michi e grazie alla collaborazione di Alberto Lagormarsini, Vladi Tosetto e Franco Cristaldi, che hanno curato la produzione, gli arrangiamenti. Il testo e le voci sono esclusivamente dei tre pallavolisti che hanno trovato le parole adatte alla melodia proprio durante una trasferta di Champions League in Repubblica Ceca.