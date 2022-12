PERUGIA- Kamil Rychlicki ha completato l'iter ed ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. L'atleta nato in Lussemburgo e di origine polacca, ha firmato lunedì in Prefettura alla presenza del prefetto Armando Gradone e stamattina in Comune con il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Edi Cicchi. La pratica era partita l'8 luglio 2022, quando, su richiesta del Coni, Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana.