"Milano non trema, il campionato è lungo"

TORINO - Milano non trema, ci vuole calma. Domani la Powervolley sarà a Civitanova per i quarti di Coppa Italia. Una sfida in salita che viene dopo la doccia fredda della sconfitta casalinga con Monza nel Boxing Day della pallavolo. Una sconfitta che ha spinto il tecnico Roberto Piazza a parlare di squadra senz’anima attribuendosene la colpa. Il presidente Lucio Fusaro crede invece che il campionato sia lungo e che non si debba farsi trascinare dall’amarezza per una sconfitta che non doveva accadere: «Il campionato è cresciuto tanto di livello e sono tante le squadre agguerrite. A ben vedere siamo tutti lì e sarebbe bastato vincere il derby per essere un gradino sopra. Se penso a chi ha speso molto di più e non ha raccolto dico a tutti che ci vuole calma, il campionato è lungo, siamo una squadra giovane con dei bei prospetti e facciamo del radicamento sul territorio una delle nostre qualità migliori. A vedere il derby c’erano 2.800 persone. Questa è già una vittoria. Se poi guardo la classifica dello scorso anno, la nostra posizione non era molto differente».