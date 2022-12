TORINO - Piacenza sul tetto che scotta. Questa sera la squadra emiliana sarà di scena a Verona per il quarto di finale secco contro la WithU, in campo alle 20.30 con diretta tv su Rai Sport. Inutile fare giri di parole. Si tratta di una partita importantissima per entrambe le squadre perché la posta in palio è altissima. Verona ha conquistato, un po’ a sorpresa il vantaggio del campo e ha la grande occasione di entrare tra le migliori quattro del campionato e fare passerella a Roma a fine febbraio. Piacenza ha bisogno di quella Final Four per giustificare i tanti soldi spesi, non solo quest’anno, a cui sono corrisposte poche gioie. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta che ha lasciato il segno. Verona ha perso il derby dell’Adige senza dare segni di vitalità, Piacenza è sprofondata in casa contro Modena aggrappandosi all’alibi delle assenze. Dopo il match contro i gialloblù, dicono i ben informati, nello spogliatoio biancorosso sarebbero volate parole grosse tra dirigenza e staff tecnico.