Che Modena ! travolta Civitanova

MODENA-Il primo match del 2023 premia la Valsa Group Modena, che in un PalaPanini sold out con quasi 5.000 spettatori, interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive in Regular Season della Cucine Lube Civitanova. Lo scontro diretto tra le due formazioni appaiate al secondo posto con 26 punti vede dunque i gialli vittoriosi in tre set (25-16, 25-21, 25-19) che staccano ora di tre punti i cucinieri. I gialli sono superiori dai nove metri (8-2), in attacco (58% contro il 48% biancorosso), a muro (6-4). I maggiori problemi vengono dalla battuta letale della Valsa Group e da una ricezione difettosa nella metà campo ospite. Tra i padroni di casa, aiutati da un PalaPanini strabordante, Bruno chiude con il titolo di MVP, Ngapeth è il top scorer (12 punti con 2 ace e il 53% di positività). Sul fronte civitanovese l’unico in doppia cifra è Yant, con 10 punti e 1 muro. Gli uomini di Chicco Blengini torneranno in campo martedì 10 gennaio per la sfida di CEV Champions League in Portogallo contro il Benfica, la squadra di Andrea Giani invece sarà in Germania contro il SVG Luneburg per l’andata dei Play Off di CEV Cup.



I PROTAGONISTI-