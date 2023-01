Il grande sonno di Civitanova

TORINO - Civitanova si è persa. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ad opera di Milano per il secondo anno consecutivo, tutti puntavano sulla reazione della Lube in campionato. Il match di ieri contro Modena sembrava cadere a proposito e dare gli stimoli giusti: sfida di alto livello e di grande tradizione con in palio il ruolo di prima inseguitrice dell’inarrivabile Perugia. Lo aveva promesso anche Ivan Zaytsev nelle dichiarazioni della vigilia: «C’è voglia di riscatto». Invece l’encefalogramma è rimasto piatto e Modena è fuggita via con una certa facilità, confezionando il 3-0 finale a suon di ace. Fanno storia i tre consecutivi di Bruno che hanno tagliato le gambe ai marchigiani nel primo set. Uno shock da cui la squadra non si è mai ripresa lasciando a Ngapeth e compagni il campo libero. Un tempo si sarebbe detto che Modena ha maramaldeggiato come ha voluto, sotto lo sguardo preoccupato del dg Giuseppe Cormio. Troppe cose non hanno funzionato ieri sera nel campo della Lube per non essere preoccupati. Soprattutto è mancato un accenno di reazione. Lo conferma anche uno dei giovani talenti della squadra, Mattia Bottolo: «Sono diverse le cose che non hanno funzionato, a iniziare dal nostro atteggiamento in campo. Ci sono stati tratti in cui abbiamo alzato il livello del gioco, ma non siamo mai stati aggressivi come volevamo e come ci chiedeva il nostro coach».